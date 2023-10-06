Regards Viewer - это мощное приложение, которое значительно облегчает поиск конкретных изображений, поскольку включает в себя простой файловый проводник и позволяет настраивать фильтры. Кроме того, программа отображает EXIF-данные и предлагает базовый набор инструментов для редактирования.

Если ваши изображения сохраняются в различных форматах, не стоит беспокоиться, поскольку Regards Viewer способен открывать, в частности, файлы JPG, GIF, PNG, TGA, BMP, TIFF, JPEG2000 и SVG. Кроме того, программа может обрабатывать видеофайлы форматов MPEG4, AVI, Quicktime и AVCHD.

Можно выполнять некоторые простые операции редактирования, например, применять фильтры, переворачивать или вращать фотографии, а измененные файлы экспортировать в форматы BMP, JPG, GIF, PNG, TGA, PDF и некоторые другие.

Извлекая метаданные, программа предоставляет данные о местоположении и информацию о формате каждого файла. Кроме того, можно настроить критерии просмотра, чтобы программа отображала только интересующие вас изображения или видео. Кроме того, можно создавать слайд-шоу, причем программа позволяет указать продолжительность показа каждого изображения.

Любой из дополнительных модулей программы может быть изменен или отключен, а значит, каждый пользователь может создать свой собственный, индивидуальный макет.

В заключение можно сказать, что Regards Viewer - это приложение, подходящее для тех, кто ищет альтернативу встроенному в Windows средству просмотра изображений. Оно предлагает достаточно много дополнительных возможностей, что значительно облегчает работу с коллекцией фотографий.