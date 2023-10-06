Nutracheck Calorie Counter+ для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.19.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:49,97 Мб
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Nutracheck Calorie Counter+ – простое и удобное приложение предлагает вам мгновенный доступ к обширной базе данных продуктов питания, помогая вам отслеживать потребление калорий и управлять своим рационом. С его интуитивным интерфейсом и уникальными функциями Nutracheck Calorie Counter+ сделает ваш путь к здоровому образу жизни невероятно легким.

Основные возможности Nutracheck Calorie Counter+:

  • База продуктов: база данных содержит тщательно подобранные продукты питания и регулярно обновляется.
  • Легкий поиск: c быстрым поиском по фотографиям и логотипам вы легко найдете нужный продукт.
  • Сканер штрихкодов: добавляйте продукты моментально, просто отсканировав штрихкод.
  • Упражнения и активность: отслеживайте свои упражнения, выбирайте из более 1000 видов деятельности и контролируйте затраты калорий.
  • Nutracheck Calorie Counter+ создан с учетом ваших потребностей, сокращая количество кликов до минимума и делая процесс учета калорий быстрым и эффективным.
  • Визуализация продуктов: фотографии и логотипы помогут вам легко опознать, что вы употребляете.
  • Гибкие настройки: возможность устанавливать дневные нормы воды и свежих фруктов/овощей, следите за своим прогрессом с легкостью.
  • Дополнительные функции: возможность отслеживать вес и объем талии, получать награды за достижения.
  • Поддержка сообщества.
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