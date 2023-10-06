Nutracheck Calorie Counter+ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.19.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nutracheck
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|49,97 Мб
|СКАЧАТЬ
Nutracheck Calorie Counter+ – простое и удобное приложение предлагает вам мгновенный доступ к обширной базе данных продуктов питания, помогая вам отслеживать потребление калорий и управлять своим рационом. С его интуитивным интерфейсом и уникальными функциями Nutracheck Calorie Counter+ сделает ваш путь к здоровому образу жизни невероятно легким.
Основные возможности Nutracheck Calorie Counter+:
- База продуктов: база данных содержит тщательно подобранные продукты питания и регулярно обновляется.
- Легкий поиск: c быстрым поиском по фотографиям и логотипам вы легко найдете нужный продукт.
- Сканер штрихкодов: добавляйте продукты моментально, просто отсканировав штрихкод.
- Упражнения и активность: отслеживайте свои упражнения, выбирайте из более 1000 видов деятельности и контролируйте затраты калорий.
- Nutracheck Calorie Counter+ создан с учетом ваших потребностей, сокращая количество кликов до минимума и делая процесс учета калорий быстрым и эффективным.
- Визуализация продуктов: фотографии и логотипы помогут вам легко опознать, что вы употребляете.
- Гибкие настройки: возможность устанавливать дневные нормы воды и свежих фруктов/овощей, следите за своим прогрессом с легкостью.
- Дополнительные функции: возможность отслеживать вес и объем талии, получать награды за достижения.
- Поддержка сообщества.
Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...
Женский календарь месячных 1.2.24
Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...
Бесплатное Android-приложение для бега, фитнеса и других тренировок, с помощью которого можно...
Супертренировки для пресса 1.16
Супертренировки для пресса - отличное приложение для Android, благодаря которому можно начать качать пресс и укреплять мышцы кора, не выходя из дома...
Отличное приложение для детей и начинающих, предоставляющее увлекательные занятия йогой,...
Дневник артериального давления 1.4.2
Полезный инструмент для отслеживания состояния своего здоровья, с помощью которого можно...
Отзывы о программе Nutracheck Calorie Counter+
Admin
Отзывов о программе Nutracheck Calorie Counter+ 9.19.0 пока нет, можете добавить...