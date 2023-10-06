Compass для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,34 Мб
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Compass - это надежный и точный навигационный помощник, всегда готовый указать вам верное направление. Это бесплатное приложение предлагает множество функций, которые делают его незаменимым инструментом для активного отдыха и повседневной жизни.

Ключевые особенности Compass:

  • Точная навигация: Отображение истинного и магнитного курса помогут вам ориентироваться в любых условиях.
  • Географические координаты: Просматривайте широту и долготу вашего текущего местоположения для более точной навигации.
  • Индикаторы сенсоров: Просматривайте состояние датчика, обеспечивая надежную работу компаса.
  • Магнитное поле: Отслеживайте магнитную силу окружающего пространства для более точных показаний компаса.
  • Калибровка: Система оповещения поможет вам правильно откалибровать устройство для максимальной точности.
  • Интеграция с картами: Используйте компас в сочетании с полноэкранным просмотром карты для более углубленного путеводства.
  • Персонализация: Выбирайте среди различных скинов и циферблатов, чтобы настроить компас под свой стиль.

В целом, Compass - это не только просто приложение, но и помощник во многих аспектах жизни. От настройки телевизионных антенн до поиска киблы для мусульманской молитвы, от гороскопа до фэншуй. Он идеально подходит для научных и образовательных целей, помогая вам лучше понять мир вокруг вас.

Примечание! Избегайте использования приложения вблизи магнитных объектов, таких как магнитные крышки, чтобы обеспечить максимальную точность. Если вы столкнулись с ошибками, просто выполните калибровку устройства, следуя инструкциям в приложении.
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