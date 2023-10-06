Compass для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Amez Products
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,34 Мб
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Compass - это надежный и точный навигационный помощник, всегда готовый указать вам верное направление. Это бесплатное приложение предлагает множество функций, которые делают его незаменимым инструментом для активного отдыха и повседневной жизни.
Ключевые особенности Compass:
- Точная навигация: Отображение истинного и магнитного курса помогут вам ориентироваться в любых условиях.
- Географические координаты: Просматривайте широту и долготу вашего текущего местоположения для более точной навигации.
- Индикаторы сенсоров: Просматривайте состояние датчика, обеспечивая надежную работу компаса.
- Магнитное поле: Отслеживайте магнитную силу окружающего пространства для более точных показаний компаса.
- Калибровка: Система оповещения поможет вам правильно откалибровать устройство для максимальной точности.
- Интеграция с картами: Используйте компас в сочетании с полноэкранным просмотром карты для более углубленного путеводства.
- Персонализация: Выбирайте среди различных скинов и циферблатов, чтобы настроить компас под свой стиль.
В целом, Compass - это не только просто приложение, но и помощник во многих аспектах жизни. От настройки телевизионных антенн до поиска киблы для мусульманской молитвы, от гороскопа до фэншуй. Он идеально подходит для научных и образовательных целей, помогая вам лучше понять мир вокруг вас.
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