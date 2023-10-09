Restfox для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Средства разработки
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Размер:91,77 Мб
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Restfox - это легкий и удобный HTTP-клиент, специально созданный для тестирования и работы с API REST и GraphQL. Независимо от того, являетесь ли вы опытным разработчиком или новичком в области веб-разработки, Restfox предлагает вам интуитивно понятный интерфейс и богатый набор функций для эффективной работы с веб-сервисами.

Основные функции Restfox:

  • Импорт и Экспорт: Легко импортируйте или экспортируйте ваши настройки и данные для удобного обмена или резервного копирования.
  • Рабочая область/Коллекция/Папка/Запрос: Организуйте ваши запросы в удобные рабочие области, коллекции, папки и запросы для лучшего управления вашим проектом.
  • Переменные среды: Управляйте переменными среды, чтобы динамически изменять ваш запрос и адаптировать его к различным сценариям использования.
  • Экспорт папок: Экспортируйте целые папки запросов для обмена с коллегами или интеграции в другие проекты.
  • Окружение папки: Создавайте и управляйте окружениями папок, чтобы без труда переключаться между разными настройками для различных тестовых сценариев.
  • Плагины: Расширьте функционал Restfox с помощью плагинов, чтобы адаптировать его под свои уникальные потребности.
  • Темный режим: Restfox поддерживает темный режим, обеспечивая комфортное использование в условиях недостаточной освещенности.
  • Портативность: Restfox можно использовать с USB-накопителя или аналогичного устройства без предварительной установки, обеспечивая удобство работы независимо от вашего местоположения.

С Restfox вы получаете простой, но мощный инструмент для тестирования и работы с веб-API. Этот клиент позволяет вам быстро создавать, настраивать и отправлять запросы, улучшая ваши навыки разработки и экономя ваше время.

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