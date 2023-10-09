Restfox для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Flawid D'Souza
|Категория:
|Средства разработки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|91,77 Мб
|СКАЧАТЬ
Restfox - это легкий и удобный HTTP-клиент, специально созданный для тестирования и работы с API REST и GraphQL. Независимо от того, являетесь ли вы опытным разработчиком или новичком в области веб-разработки, Restfox предлагает вам интуитивно понятный интерфейс и богатый набор функций для эффективной работы с веб-сервисами.
Основные функции Restfox:
- Импорт и Экспорт: Легко импортируйте или экспортируйте ваши настройки и данные для удобного обмена или резервного копирования.
- Рабочая область/Коллекция/Папка/Запрос: Организуйте ваши запросы в удобные рабочие области, коллекции, папки и запросы для лучшего управления вашим проектом.
- Переменные среды: Управляйте переменными среды, чтобы динамически изменять ваш запрос и адаптировать его к различным сценариям использования.
- Экспорт папок: Экспортируйте целые папки запросов для обмена с коллегами или интеграции в другие проекты.
- Окружение папки: Создавайте и управляйте окружениями папок, чтобы без труда переключаться между разными настройками для различных тестовых сценариев.
- Плагины: Расширьте функционал Restfox с помощью плагинов, чтобы адаптировать его под свои уникальные потребности.
- Темный режим: Restfox поддерживает темный режим, обеспечивая комфортное использование в условиях недостаточной освещенности.
- Портативность: Restfox можно использовать с USB-накопителя или аналогичного устройства без предварительной установки, обеспечивая удобство работы независимо от вашего местоположения.
С Restfox вы получаете простой, но мощный инструмент для тестирования и работы с веб-API. Этот клиент позволяет вам быстро создавать, настраивать и отправлять запросы, улучшая ваши навыки разработки и экономя ваше время.
Простой и надёжный инструмент, необходимый каждому веб-мастеру, включающий набор...
Adobe AIR - среда для выполнения, благодаря которой появляется возможность преобразовать...
Resource Hacker - бесплатная утилита, предназначенная для просмотра, изменения, добавления,...
Android Studio - полностью укомплектованная платформа для разработки и тестирования приложений под операционную систему Android...
Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android...
Кроссплатформенная сборка веб-сервера, которую можно использовать для тестирования и...
Отзывы о программе Restfox
Admin
Отзывов о программе Restfox 0.1.0 пока нет, можете добавить...