Restfox - это легкий и удобный HTTP-клиент, специально созданный для тестирования и работы с API REST и GraphQL. Независимо от того, являетесь ли вы опытным разработчиком или новичком в области веб-разработки, Restfox предлагает вам интуитивно понятный интерфейс и богатый набор функций для эффективной работы с веб-сервисами.

Основные функции Restfox:

Импорт и Экспорт: Легко импортируйте или экспортируйте ваши настройки и данные для удобного обмена или резервного копирования.

Рабочая область/Коллекция/Папка/Запрос: Организуйте ваши запросы в удобные рабочие области, коллекции, папки и запросы для лучшего управления вашим проектом.

Переменные среды: Управляйте переменными среды, чтобы динамически изменять ваш запрос и адаптировать его к различным сценариям использования.

Экспорт папок: Экспортируйте целые папки запросов для обмена с коллегами или интеграции в другие проекты.

Окружение папки: Создавайте и управляйте окружениями папок, чтобы без труда переключаться между разными настройками для различных тестовых сценариев.

Плагины: Расширьте функционал Restfox с помощью плагинов, чтобы адаптировать его под свои уникальные потребности.

Темный режим: Restfox поддерживает темный режим, обеспечивая комфортное использование в условиях недостаточной освещенности.

Портативность: Restfox можно использовать с USB-накопителя или аналогичного устройства без предварительной установки, обеспечивая удобство работы независимо от вашего местоположения.

С Restfox вы получаете простой, но мощный инструмент для тестирования и работы с веб-API. Этот клиент позволяет вам быстро создавать, настраивать и отправлять запросы, улучшая ваши навыки разработки и экономя ваше время.