Отзывов о программе MyFuelLog2 1.8.19 пока нет, можете добавить...

Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением,...

MyFuelLog2 - интуитивно понятное приложение, которое позволяет вам точно определить стоимость эксплуатации вашего автомобиля. Приложение сохраняет данные о расходе топлива, запчастях, налогах, штрафах, оплате моек, стоянок и многом другом. Благодаря использованию GPS, приложение автоматически записывает местоположение каждой заправки, что делает данные более точными и полезными.

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