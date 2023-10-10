MyFuelLog2 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Stefano Pagliano
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|8,48 Мб
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MyFuelLog2 - интуитивно понятное приложение, которое позволяет вам точно определить стоимость эксплуатации вашего автомобиля. Приложение сохраняет данные о расходе топлива, запчастях, налогах, штрафах, оплате моек, стоянок и многом другом. Благодаря использованию GPS, приложение автоматически записывает местоположение каждой заправки, что делает данные более точными и полезными.
Основные возможности MyFuelLog2:
- Простота использования: Интуитивный интерфейс делает внесение данных быстрым и легким.
- Множество категорий расходов: Отслеживайте расходы на топливо, запчасти, обслуживание и многое другое в одном месте.
- Управление множеством автомобилей: Отслеживайте расходы и обслуживание нескольких транспортных средств одновременно.
- Интеграция с облачными сервисами: Резервное копирование и восстановление ваших данных через Google Drive, Dropbox или SDCard обеспечивают безопасность ваших записей.
- Кастомизация: Настройте главный экран с логотипом вашего автомобиля, добавьте фотографии, чтобы сделать приложение по-настоящему вашим.
- Подробная аналитика: MyFuelLog2 генерирует детализированные графики и статистику, помогая вам понимать ваши расходы и планировать бюджет.
- Экспорт данных: Экспортируйте отчеты в форматах PDF или Excel для дальнейшего анализа.
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Отзывы о программе MyFuelLog2
Admin
Отзывов о программе MyFuelLog2 1.8.19 пока нет, можете добавить...