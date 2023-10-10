MyFuelLog2 для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:8,48 Мб
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MyFuelLog2 - интуитивно понятное приложение, которое позволяет вам точно определить стоимость эксплуатации вашего автомобиля. Приложение сохраняет данные о расходе топлива, запчастях, налогах, штрафах, оплате моек, стоянок и многом другом. Благодаря использованию GPS, приложение автоматически записывает местоположение каждой заправки, что делает данные более точными и полезными.

Основные возможности MyFuelLog2:

  • Простота использования: Интуитивный интерфейс делает внесение данных быстрым и легким.
  • Множество категорий расходов: Отслеживайте расходы на топливо, запчасти, обслуживание и многое другое в одном месте.
  • Управление множеством автомобилей: Отслеживайте расходы и обслуживание нескольких транспортных средств одновременно.
  • Интеграция с облачными сервисами: Резервное копирование и восстановление ваших данных через Google Drive, Dropbox или SDCard обеспечивают безопасность ваших записей.
  • Кастомизация: Настройте главный экран с логотипом вашего автомобиля, добавьте фотографии, чтобы сделать приложение по-настоящему вашим.
  • Подробная аналитика: MyFuelLog2 генерирует детализированные графики и статистику, помогая вам понимать ваши расходы и планировать бюджет.
  • Экспорт данных: Экспортируйте отчеты в форматах PDF или Excel для дальнейшего анализа.
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