QR & Barcode Scanner Plus для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Digitalchemy, LLC
|Категория:
|Штрихкод
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|14,27 Мб
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QR & Barcode Scanner Plus - мощный инструмент для считывания различных видов QR и штрих-кодов, который позволяет моментально распознавать и сохранять коды для последующего использования.
Основные возможности приложения QR & Barcode Scanner Plus:
- Универсальность: Считывайте все типы QR и штрих-кодов, включая URL-ссылки, пароли Wi-Fi, номера телефонов и адреса электронной почты.
- Полезные функции: Используйте сканер для заказа еды, проверки продуктов в магазине или сканирования кодов на билетах и посадочных талонах.
- История сканирований: Все ваши сканирования сохраняются, позволяя вам легко вернуться к ранее отсканированным кодам.
- Простота использования: Интуитивный интерфейс делает приложение доступным для всех категорий пользователей.
- Безопасность: Приложение требует только разрешения на доступ к камере вашего устройства, обеспечивая безопасность вашей личной информации.
- Оффлайн режим: Никакого доступа к интернету не требуется. Вы можете сканировать коды в любом месте и в любое время.
В общем, приложение представляет собой надежный, быстрый и удобный способ считывания QR и штрих-кодов. Благодаря возможности сохранения истории сканирований, вы всегда можете вернуться к необходимым данным.
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