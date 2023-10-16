QR & Barcode Scanner Plus для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Штрихкод
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:14,27 Мб
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QR & Barcode Scanner Plus - мощный инструмент для считывания различных видов QR и штрих-кодов, который позволяет моментально распознавать и сохранять коды для последующего использования.

Основные возможности приложения QR & Barcode Scanner Plus:

  • Универсальность: Считывайте все типы QR и штрих-кодов, включая URL-ссылки, пароли Wi-Fi, номера телефонов и адреса электронной почты.
  • Полезные функции: Используйте сканер для заказа еды, проверки продуктов в магазине или сканирования кодов на билетах и посадочных талонах.
  • История сканирований: Все ваши сканирования сохраняются, позволяя вам легко вернуться к ранее отсканированным кодам.
  • Простота использования: Интуитивный интерфейс делает приложение доступным для всех категорий пользователей.
  • Безопасность: Приложение требует только разрешения на доступ к камере вашего устройства, обеспечивая безопасность вашей личной информации.
  • Оффлайн режим: Никакого доступа к интернету не требуется. Вы можете сканировать коды в любом месте и в любое время.

В общем, приложение представляет собой надежный, быстрый и удобный способ считывания QR и штрих-кодов. Благодаря возможности сохранения истории сканирований, вы всегда можете вернуться к необходимым данным.

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Отзывы о программе QR & Barcode Scanner Plus

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