Сканер QR и штрих-кодов

QR Code 1.8.40 для Android
Простой, быстрый и удобный в использовании сканер штрих-кодов и QR-кодов, с помощью которого можно легко распознать любой QR/штрих-код, такого как ISBN, EAN, UPC,
QR Droid Private 6.7 для Android
QR Droid Private - программа для сканирования двумерных QR-кодов для Android при помощи встроенной камеры. Присутствует возможность генерировать коды из контактов
Штрих-код Комбайн 2.1.5 для Android
Штрих-код Комбайн - простая в использовании программа для Android-устройств, которая позволяет считывать штрих коды как камерой мобильного устройства, так и
Сканер QR-кодов 0.72 для Android
Удобный и простой в использовании сканер и ридер QR-кодов и штрихкодов (поддерживаются все 1D и 2D коды) для мобильных устройств на платформе Android. Отличается
Учет в магазине CloudShop 3.1.4 для Android
CloudShop - бесплатное и удобное в эксплуатации Android-приложение для автоматизации и управления торговлей. Имеется доступ к перечню товаров, списку магазинов,
Lego Mini Figure Identifier 3.4 для Android
Lego Mini Figure Identifier - программа, позволяющая по скану штрихкода на коробке с конструктором Lego узнать какие фигурки входят в набор. Также имеется каталог