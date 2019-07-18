Сканер QR и штрих-кодов - простой и быстрый в работе сканер штрих-кодов и QR-кодов. Программа очень проста в использовании - достаточно просто навести камеру своего смартфона на код, который нужно сканировать и приложение автоматически обнаружит и отсканирует его.

Приложение может считывать все типы QR-кодов и штрих-кодов, включая: текст, URL-адрес, ISBN, продукт, контакты, события календаря, адреса и сообщения электронной почты, местоположение, Wi-Fi и многие другие форматы.

После сканирования и автоматического декодирования QR-кода или штрих-кода, пользователю предоставляются варианты различных опций для дальнейшей работы с декодированными кодами.