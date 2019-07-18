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Сканер QR и штрих-кодов для Android

Сканер QR и штрих-кодов 1.5.3 для Android

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Описание Сканер QR и штрих-кодов 1.5.3 для AndroidОписание   Скачать Сканер QR и штрих-кодов 1.5.3 для AndroidСКАЧАТЬ (3,31 Мб) Скриншоты Сканер QR и штрих-кодов 1.5.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Сканер QR и штрих-кодов 1.5.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Сканер QR и штрих-кодов 1.5.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Сканер QR и штрих-кодов - простой и быстрый в работе сканер штрих-кодов и QR-кодов. Программа очень проста в использовании - достаточно просто навести камеру своего смартфона на код, который нужно сканировать и приложение автоматически обнаружит и отсканирует его.

Приложение может считывать все типы QR-кодов и штрих-кодов, включая: текст, URL-адрес, ISBN, продукт, контакты, события календаря, адреса и сообщения электронной почты, местоположение, Wi-Fi и многие другие форматы.

После сканирования и автоматического декодирования QR-кода или штрих-кода, пользователю предоставляются варианты различных опций для дальнейшей работы с декодированными кодами.

Сканер QR и штрих-кодов
Сканер QR и штрих-кодов
Сканер QR и штрих-кодов
Сканер QR и штрих-кодов
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыШтрихкод
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Отзывы о программе Сканер QR и штрих-кодов

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