Math & Science Tutor для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:5,37 Мб
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Math & Science Tutor - идеальный помощник для всех, кто стремится овладеть сложными математическими и научными концепциями. Независимо от того, нужна ли вам помощь в алгебре, физике, химии, инженерии или статистике, это приложение предлагает более 1500 видеоуроков и более 500 часов пошаговых инструкций, чтобы помочь вам понять даже самые трудные темы.

Ключевые особенности Math & Science Tutor:

  • Обширный курс обучения: Покрывает все - от базовой математики и алгебры до высших математических и научных концепций, включая исчисление, физику, химию, электротехнику и программирование на Java и Matlab.
  • Интерактивные видеоуроки: Шаг за шагом решайте примеры и задачи, следуя за квалифицированными репетиторами.
  • Персонализированный опыт: Выбирайте уроки в соответствии с вашим уровнем подготовки и потребностями, создавайте рабочие листы и сохраняйте избранные уроки для последующего доступа.
  • Интуитивный поиск: Легко находите уроки по интересующим вас темам, сохраняйте недавно просмотренные видео для повторения.
  • Эффективное обучение: Уроки разработаны так, что даже абсолютные начинающие могут понимать сложные концепции.
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