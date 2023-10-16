Math & Science Tutor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Math Tutor DVD, LLC
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5,37 Мб
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Math & Science Tutor - идеальный помощник для всех, кто стремится овладеть сложными математическими и научными концепциями. Независимо от того, нужна ли вам помощь в алгебре, физике, химии, инженерии или статистике, это приложение предлагает более 1500 видеоуроков и более 500 часов пошаговых инструкций, чтобы помочь вам понять даже самые трудные темы.
Ключевые особенности Math & Science Tutor:
- Обширный курс обучения: Покрывает все - от базовой математики и алгебры до высших математических и научных концепций, включая исчисление, физику, химию, электротехнику и программирование на Java и Matlab.
- Интерактивные видеоуроки: Шаг за шагом решайте примеры и задачи, следуя за квалифицированными репетиторами.
- Персонализированный опыт: Выбирайте уроки в соответствии с вашим уровнем подготовки и потребностями, создавайте рабочие листы и сохраняйте избранные уроки для последующего доступа.
- Интуитивный поиск: Легко находите уроки по интересующим вас темам, сохраняйте недавно просмотренные видео для повторения.
- Эффективное обучение: Уроки разработаны так, что даже абсолютные начинающие могут понимать сложные концепции.
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