Safe Exam Browser для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:248,78 Мб
СКАЧАТЬ
Safe Exam Browser скриншот № 1
Safe Exam Browser скриншот № 2

Safe Exam Browser - среда веб-браузера для безопасного проведения электронных экзаменов. Программа превращает любой компьютер на время в защищенную рабочую станцию. Она контролирует доступ к таким ресурсам, как системные функции, другие веб-сайты и приложения, и предотвращает использование неавторизованных ресурсов во время экзамена.

SEB работает на локальном компьютере и подключается через Интернет к системе управления обучением (LMS) или системе электронного оценивания. Как правило, SEB работает с любой веб-системой LMS и другими видами веб-систем для проведения экзаменов. Некоторые системы управления обучением (LMS), например, Moodle, ILIAS, OpenOlat и экзаменационные решения, такие как Inspera Assessment, предлагают режим викторины, специально совместимый с SEB.

SEB не подключается к какому-либо центральному серверу или облачному сервису. SEB Server разрабатывается как независимый программный компонент с открытым исходным кодом, который может быть установлен на самостоятельном сервере. Клиенты SEB могут быть подключены к такому серверу SEB с помощью индивидуальных конфигурационных файлов. Это строго опционально и в любом случае должно настраиваться индивидуально. Это также относится к возможностям поддержки и прокетирования в новых версиях SEB с помощью сервисов видеоконференций, таких как Jitsi Meet (с открытым исходным кодом, может быть установлен на самостоятельный сервер) или Zoom (коммерческий, облачный).

Особенности Safe Exam Browser:

  • Управляемый веб-браузер, который может быть настроен с помощью зашифрованных конфигурационных файлов.
  • С помощью специальных гиперссылок SEB может быть запущен из других веб-браузеров и перенастроен индивидуально для каждого экзаменатора.
  • Полноэкранный режим или несколько окон браузера, размер которых можно изменять (без элементов навигации).
  • Детектор виртуальных машин: SEB определяет, запущен ли он на виртуальной машине или на взломанном устройстве, и может отказать в запуске.
  • URL-фильтр, разрешающий доступ только к определенным сайтам, страницам или ресурсам.
  • Привязка сертификатов для предотвращения атак типа "человек посередине" при подключении к экзаменационным серверам.
  • Проверка орфографии и поиск по словарю отключены, по желанию могут быть разрешены.
  • Встроенное подключение к Moodle, ILIAS, OpenOlat, Inspera Assessment и другим, может быть использовано практически с любой экзаменационной системой на базе Интернета.
  • Мониторинг процессов скрывает или завершает недопустимые процессы во время работы SEB.
  • Отдельный инструмент настройки с графическим пользовательским интерфейсом.
  • Сторонним приложениям может быть разрешен запуск вместе с SEB, их можно запускать или переключать с помощью значков на панели задач SEB или Alt+Tab.
  • Настраиваемые словари для проверки орфографии.
  • На экзаменах можно использовать дополнительные ресурсы, такие как веб-страницы или целые сайты, документы HTML и PDF, даже полноценные веб-приложения.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать AdwCleanerAdwCleaner 8.4.0

AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые...

скачать Avast ClearAvast Clear 23.9.8494

Avast Clear - утилита для удаления приложений avast, когда стандартным путём из панели управления Windows удалить невозможно...

скачать UncheckyUnchecky 1.2

Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных...

скачать My LockboxMy Lockbox 4.3.7

My Lockbox - бесплатная программа, которая служит для скрытия и защиты паролем директорий, и...

скачать CrowdInspectCrowdInspect 1.7.0.0

Простая в использовании, легковесная и портативная утилита, с помощью которой можно легко...

скачать Shadow Security ScannerShadow Security Scanner 7.352

Shadow Security Scanner - сканер сетевой безопасности который благодаря уникальным методам позволит...

Отзывы о программе Safe Exam Browser

Admin

Отзывов о программе Safe Exam Browser 3.5.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв