Safe Exam Browser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Daniel Schneider
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|248,78 Мб
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Safe Exam Browser - среда веб-браузера для безопасного проведения электронных экзаменов. Программа превращает любой компьютер на время в защищенную рабочую станцию. Она контролирует доступ к таким ресурсам, как системные функции, другие веб-сайты и приложения, и предотвращает использование неавторизованных ресурсов во время экзамена.
SEB работает на локальном компьютере и подключается через Интернет к системе управления обучением (LMS) или системе электронного оценивания. Как правило, SEB работает с любой веб-системой LMS и другими видами веб-систем для проведения экзаменов. Некоторые системы управления обучением (LMS), например, Moodle, ILIAS, OpenOlat и экзаменационные решения, такие как Inspera Assessment, предлагают режим викторины, специально совместимый с SEB.
SEB не подключается к какому-либо центральному серверу или облачному сервису. SEB Server разрабатывается как независимый программный компонент с открытым исходным кодом, который может быть установлен на самостоятельном сервере. Клиенты SEB могут быть подключены к такому серверу SEB с помощью индивидуальных конфигурационных файлов. Это строго опционально и в любом случае должно настраиваться индивидуально. Это также относится к возможностям поддержки и прокетирования в новых версиях SEB с помощью сервисов видеоконференций, таких как Jitsi Meet (с открытым исходным кодом, может быть установлен на самостоятельный сервер) или Zoom (коммерческий, облачный).
Особенности Safe Exam Browser:
- Управляемый веб-браузер, который может быть настроен с помощью зашифрованных конфигурационных файлов.
- С помощью специальных гиперссылок SEB может быть запущен из других веб-браузеров и перенастроен индивидуально для каждого экзаменатора.
- Полноэкранный режим или несколько окон браузера, размер которых можно изменять (без элементов навигации).
- Детектор виртуальных машин: SEB определяет, запущен ли он на виртуальной машине или на взломанном устройстве, и может отказать в запуске.
- URL-фильтр, разрешающий доступ только к определенным сайтам, страницам или ресурсам.
- Привязка сертификатов для предотвращения атак типа "человек посередине" при подключении к экзаменационным серверам.
- Проверка орфографии и поиск по словарю отключены, по желанию могут быть разрешены.
- Встроенное подключение к Moodle, ILIAS, OpenOlat, Inspera Assessment и другим, может быть использовано практически с любой экзаменационной системой на базе Интернета.
- Мониторинг процессов скрывает или завершает недопустимые процессы во время работы SEB.
- Отдельный инструмент настройки с графическим пользовательским интерфейсом.
- Сторонним приложениям может быть разрешен запуск вместе с SEB, их можно запускать или переключать с помощью значков на панели задач SEB или Alt+Tab.
- Настраиваемые словари для проверки орфографии.
- На экзаменах можно использовать дополнительные ресурсы, такие как веб-страницы или целые сайты, документы HTML и PDF, даже полноценные веб-приложения.
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Admin
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