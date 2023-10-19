Safe Exam Browser - среда веб-браузера для безопасного проведения электронных экзаменов. Программа превращает любой компьютер на время в защищенную рабочую станцию. Она контролирует доступ к таким ресурсам, как системные функции, другие веб-сайты и приложения, и предотвращает использование неавторизованных ресурсов во время экзамена.

SEB работает на локальном компьютере и подключается через Интернет к системе управления обучением (LMS) или системе электронного оценивания. Как правило, SEB работает с любой веб-системой LMS и другими видами веб-систем для проведения экзаменов. Некоторые системы управления обучением (LMS), например, Moodle, ILIAS, OpenOlat и экзаменационные решения, такие как Inspera Assessment, предлагают режим викторины, специально совместимый с SEB.

SEB не подключается к какому-либо центральному серверу или облачному сервису. SEB Server разрабатывается как независимый программный компонент с открытым исходным кодом, который может быть установлен на самостоятельном сервере. Клиенты SEB могут быть подключены к такому серверу SEB с помощью индивидуальных конфигурационных файлов. Это строго опционально и в любом случае должно настраиваться индивидуально. Это также относится к возможностям поддержки и прокетирования в новых версиях SEB с помощью сервисов видеоконференций, таких как Jitsi Meet (с открытым исходным кодом, может быть установлен на самостоятельный сервер) или Zoom (коммерческий, облачный).

Особенности Safe Exam Browser: