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Четырёхтактный двигатель Отто для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.99 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:110,58 Мб
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Четырёхтактный двигатель Отто - уникальное обучающее приложение, специально созданное для визуализации работы четырёхтактных двигателей, наиболее распространенных в автомобилях. Программа предоставляет увлекательный и понятный обзор этого типа двигателей, делая сложные инженерные концепции доступными для любого пользователя.

Основные возможности приложения Четырёхтактный двигатель Отто:

  • Интерактивные 3D Сцены: Исследуйте двигатель в интерактивных 3D сценах. Вращайте, увеличивайте и рассматривайте его под различными углами для более глубокого понимания.
  • Множество Языков: Доступно более десятка языков, включая русский, что позволяет учиться на своем родном языке.
  • Простая Навигация: Используйте жесты для вращения, увеличения и перемещения по сцене. Переключайтесь между предустановленными видами одним касанием.
  • Виртуальная Реальность: Погрузитесь в мир двигателей с помощью режима виртуальной реальности. Отобразите панель навигации с помощью наклона головы.
  • Образовательный Контент: Каждая сцена сопровождается речевым сопровождением, анимациями и играми, делая учебный процесс увлекательным и запоминающимся.
  • Жесты: Вращайте, увеличивайте и перемещайте сцену с помощью жестов пальцев.
  • Предустановленные Виды: Переключайтесь между различными видами одним касанием.
  • Виртуальная Реальность: Используйте VR-очки для погружения в увлекательный мир двигателей.
  • Настройки: Изменяйте язык и другие настройки через всплывающее меню.
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