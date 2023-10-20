Отзывов о программе Четырёхтактный двигатель Отто 1.99 пока нет, можете добавить...

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Четырёхтактный двигатель Отто - уникальное обучающее приложение, специально созданное для визуализации работы четырёхтактных двигателей, наиболее распространенных в автомобилях. Программа предоставляет увлекательный и понятный обзор этого типа двигателей, делая сложные инженерные концепции доступными для любого пользователя.

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