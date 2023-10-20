Четырёхтактный двигатель Отто для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.99 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mozaik Education
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|110,58 Мб
|СКАЧАТЬ
Четырёхтактный двигатель Отто - уникальное обучающее приложение, специально созданное для визуализации работы четырёхтактных двигателей, наиболее распространенных в автомобилях. Программа предоставляет увлекательный и понятный обзор этого типа двигателей, делая сложные инженерные концепции доступными для любого пользователя.
Основные возможности приложения Четырёхтактный двигатель Отто:
- Интерактивные 3D Сцены: Исследуйте двигатель в интерактивных 3D сценах. Вращайте, увеличивайте и рассматривайте его под различными углами для более глубокого понимания.
- Множество Языков: Доступно более десятка языков, включая русский, что позволяет учиться на своем родном языке.
- Простая Навигация: Используйте жесты для вращения, увеличения и перемещения по сцене. Переключайтесь между предустановленными видами одним касанием.
- Виртуальная Реальность: Погрузитесь в мир двигателей с помощью режима виртуальной реальности. Отобразите панель навигации с помощью наклона головы.
- Образовательный Контент: Каждая сцена сопровождается речевым сопровождением, анимациями и играми, делая учебный процесс увлекательным и запоминающимся.
- Жесты: Вращайте, увеличивайте и перемещайте сцену с помощью жестов пальцев.
- Предустановленные Виды: Переключайтесь между различными видами одним касанием.
- Виртуальная Реальность: Используйте VR-очки для погружения в увлекательный мир двигателей.
- Настройки: Изменяйте язык и другие настройки через всплывающее меню.
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