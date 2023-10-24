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My Elevation: Altimeter для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 14 | Статистика
Размер:13,44 Мб
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My Elevation: Altimeter - это инновационный инструмент для туристов и любителей активного отдыха. Оно обеспечивает точное измерение высоты и местоположения, используя GPS. Это идеальный спутник для путешествий, горных велосипедов и других активных видов отдыха.

Основные функции My Elevation: Altimeter:

  • GPS-высотомер: Точное измерение высоты над уровнем моря на основе вашего текущего местоположения.
  • Умный цифровой высотомер: Использует широту и долготу для точного определения высоты над уровнем моря.
  • Полноценный GPS-компас: Помогает в навигации, показывая истинное направление и местоположение.
  • GPS-карта: Просматривайте свой маршрут и текущее местоположение на удобной карте GPS.
  • Инклинометр: Определяйте уровень наклона поверхности для безопасного перемещения в горной местности.
  • Измеритель уровня: Удобный инструмент для проверки горизонтальности поверхности.
  • Барометр: Измеряйте атмосферное давление и точную высоту над уровнем моря в любом месте.

 

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