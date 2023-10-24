My Elevation: Altimeter для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Eze Share File Transfer
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 14 | Статистика
|Размер:
|13,44 Мб
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My Elevation: Altimeter - это инновационный инструмент для туристов и любителей активного отдыха. Оно обеспечивает точное измерение высоты и местоположения, используя GPS. Это идеальный спутник для путешествий, горных велосипедов и других активных видов отдыха.
Основные функции My Elevation: Altimeter:
- GPS-высотомер: Точное измерение высоты над уровнем моря на основе вашего текущего местоположения.
- Умный цифровой высотомер: Использует широту и долготу для точного определения высоты над уровнем моря.
- Полноценный GPS-компас: Помогает в навигации, показывая истинное направление и местоположение.
- GPS-карта: Просматривайте свой маршрут и текущее местоположение на удобной карте GPS.
- Инклинометр: Определяйте уровень наклона поверхности для безопасного перемещения в горной местности.
- Измеритель уровня: Удобный инструмент для проверки горизонтальности поверхности.
- Барометр: Измеряйте атмосферное давление и точную высоту над уровнем моря в любом месте.
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