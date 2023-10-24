My Elevation: Altimeter - это инновационный инструмент для туристов и любителей активного отдыха. Оно обеспечивает точное измерение высоты и местоположения, используя GPS. Это идеальный спутник для путешествий, горных велосипедов и других активных видов отдыха.

Основные функции My Elevation: Altimeter: