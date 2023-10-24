Приложение Допуски и посадки ГОСТ предоставляет обширный спектр функций, необходимых для точных инженерных расчетов и консультаций. Незаменимый инструмент для профессионалов и студентов в области машиностроения и проектирования.

Функции приложения Допуски и посадки ГОСТ: