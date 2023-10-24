Допуски и посадки ГОСТ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Машков Олег
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 17 | Статистика
|Размер:
|83,35 Мб
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Приложение Допуски и посадки ГОСТ предоставляет обширный спектр функций, необходимых для точных инженерных расчетов и консультаций. Незаменимый инструмент для профессионалов и студентов в области машиностроения и проектирования.
Функции приложения Допуски и посадки ГОСТ:
- Значения допусков на размеры от 1 до 10 000 мм в соответствии с ГОСТ 25346, ISO-286, ГОСТ 25348.
- Допуски и посадки согласно ASME B 4.1 (ANSI B 4.1).
- Конвертор единиц длины из миллиметров в дюймы.
- Подбор допуска по заданному отклонению размера, предлагая 5 вариантов допусков, также работает для допусков по ASME B 4.1 (ANSI B 4.1).
- Помогает подобрать посадку ответной детали, определяя зазор и натяг соединения на основе заданного размера и отклонения вала или отверстия.
- Показывает отклонения геометрии деталей согласно ГОСТ Р 53442 (ИСО 1101:2012) и ГОСТ 2.308.
- Показывает отклонения значений угловых размеров и конвертирует конусность в угол.
- Определяет значения замыкающего звена методом максимума-минимума. Все расчеты сохраняются для последующего использования.
- Рассчитывает отклонения в зависимости от выбранного класса точности согласно ГОСТ.
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