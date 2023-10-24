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Допуски и посадки ГОСТ для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 17 | Статистика
Размер:83,35 Мб
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Приложение Допуски и посадки ГОСТ предоставляет обширный спектр функций, необходимых для точных инженерных расчетов и консультаций. Незаменимый инструмент для профессионалов и студентов в области машиностроения и проектирования.

Функции приложения Допуски и посадки ГОСТ:

  • Значения допусков на размеры от 1 до 10 000 мм в соответствии с ГОСТ 25346, ISO-286, ГОСТ 25348.
  • Допуски и посадки согласно ASME B 4.1 (ANSI B 4.1).
  • Конвертор единиц длины из миллиметров в дюймы.
  • Подбор допуска по заданному отклонению размера, предлагая 5 вариантов допусков, также работает для допусков по ASME B 4.1 (ANSI B 4.1).
  • Помогает подобрать посадку ответной детали, определяя зазор и натяг соединения на основе заданного размера и отклонения вала или отверстия.
  • Показывает отклонения геометрии деталей согласно ГОСТ Р 53442 (ИСО 1101:2012) и ГОСТ 2.308.
  • Показывает отклонения значений угловых размеров и конвертирует конусность в угол.
  • Определяет значения замыкающего звена методом максимума-минимума. Все расчеты сохраняются для последующего использования.
  • Рассчитывает отклонения в зависимости от выбранного класса точности согласно ГОСТ.
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