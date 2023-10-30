Task Manager для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский
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Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:1,4 Мб
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Task Manager скриншот № 1

Task Manager - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет пользователям Windows 11 22H2 вернуть вариант "Диспетчера задач", используемый в Windows 10.

В Windows 11 22H2 появилась новая версия Диспетчера Задач, который выглядит совсем по-другому, но сохранил все основные функции предыдущей версии. Теперь он обладает улучшенным дизайном и удобным интерфейсом. Открыв Диспетчер Задач, вы сразу видите все необходимые инструменты для управления вашим компьютером.

Основные возможности приложения Task Manager:

  • Улучшенный Дизайн: Новый Диспетчер Задач имеет современный и интуитивно понятный дизайн, который делает использование приложения максимально удобным.
  • Быстрые Действия: Каждая секция Диспетчера Задач теперь легко доступна через боковую панель с интуитивным гамбургер-меню. Быстрые действия, такие как запуск нового приложения или завершение работы текущего, доступны в один клик.
  • Стабильная Работа: Диспетчер Задач создан на базе файлов Windows 11 21H2, обеспечивая стабильную и безопасную работу на вашем компьютере.

В общем, Task Manager для Windows 11 22H2 - это надежный способ вернуть знакомый интерфейс Диспетчера Задач в новой операционной системе Windows 11 22H2. С улучшенным дизайном и удобным доступом ко всем основным функциям, он поможет вам эффективно управлять вашим компьютером.

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