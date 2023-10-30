Eclipse для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2023-09 (4.29.0) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Средства разработки - Редакторы кода
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:124,21 Мб
СКАЧАТЬ
Eclipse скриншот № 1
Eclipse скриншот № 2
Eclipse скриншот № 3
Eclipse скриншот № 4

Eclipse - это свободная модульная интегрированная среда разработки программного обеспечения, созданная и поддерживаемая Eclipse Foundation. Это мощный инструмент, который позволяет разрабатывать различные приложения на различных языках программирования, включая Java, C/C++, PHP и многие другие.

Eclipse базируется на фреймворках OSGi и SWT/JFace, что позволяет ему быть модульным и легко расширяемым. Платформа Eclipse также включает инструменты для разработки полноценных клиентских приложений RCP (Rich Client Platform), что делает его более гибким и пригодным для различных видов разработок. Предоставляет удобный интерфейс для групповой разработки и поддерживает различные системы контроля версий, включая CVS и SVN.

Основные возможности Eclipse:

  • Позволяет разработчикам работать с несколькими языками программирования, в том числе Java, C/C++, PHP и многими другими.
  • Эту среду разработки можно использовать на любой платформе, поскольку она написана в основном на Java.
  • Eclipse - модульная среда, которую легко расширить с помощью плагинов для различных языков программирования и других инструментов.
  • Открытый исходный код: Свободная лицензия Eclipse Public License делает его доступным для широкого круга разработчиков.

В целом, Eclipse - это универсальная интегрированная среда разработки, которая открывает множество возможностей для разработчиков различных языков программирования. С его помощью можно создавать качественные и высокоэффективные приложения на разных платформах.

ТОП-сегодня раздела "Средства разработки"
 

скачать Open ServerOpen Server 5.4.3

Простой и надёжный инструмент, необходимый каждому веб-мастеру, включающий набор...

скачать Adobe AIRAdobe AIR 50.2.1.1

Adobe AIR - среда для выполнения, благодаря которой появляется возможность преобразовать...

скачать Resource HackerResource Hacker 5.2.1

Resource Hacker - бесплатная утилита, предназначенная для просмотра, изменения, добавления,...

скачать Android SDKAndroid SDK 24.4.1

Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android...

скачать UnityUnity 2023.1.16

Unity - полностью укомплектованная платформа для разработки игр, включающая в себя мощный...

скачать YouWave for AndroidYouWave for Android 2.3.4 Basic / 3.20 Home

YouWave for Android - полезный и легкий в использовании инструмент, с помощью которого можно быстро...

Отзывы о программе Eclipse

Admin

Отзывов о программе Eclipse 2023-09 (4.29.0) пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв