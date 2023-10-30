Eclipse для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023-09 (4.29.0) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Eclipse Foundation
|Категории:
|Средства разработки - Редакторы кода
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|124,21 Мб
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Eclipse - это свободная модульная интегрированная среда разработки программного обеспечения, созданная и поддерживаемая Eclipse Foundation. Это мощный инструмент, который позволяет разрабатывать различные приложения на различных языках программирования, включая Java, C/C++, PHP и многие другие.
Eclipse базируется на фреймворках OSGi и SWT/JFace, что позволяет ему быть модульным и легко расширяемым. Платформа Eclipse также включает инструменты для разработки полноценных клиентских приложений RCP (Rich Client Platform), что делает его более гибким и пригодным для различных видов разработок. Предоставляет удобный интерфейс для групповой разработки и поддерживает различные системы контроля версий, включая CVS и SVN.
Основные возможности Eclipse:
- Позволяет разработчикам работать с несколькими языками программирования, в том числе Java, C/C++, PHP и многими другими.
- Эту среду разработки можно использовать на любой платформе, поскольку она написана в основном на Java.
- Eclipse - модульная среда, которую легко расширить с помощью плагинов для различных языков программирования и других инструментов.
- Открытый исходный код: Свободная лицензия Eclipse Public License делает его доступным для широкого круга разработчиков.
В целом, Eclipse - это универсальная интегрированная среда разработки, которая открывает множество возможностей для разработчиков различных языков программирования. С его помощью можно создавать качественные и высокоэффективные приложения на разных платформах.
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