Anghami для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0.49 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Anghami
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|209,64 Мб
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Anghami - это идеальное приложение для меломанов и ценителей музыки. Получайте доступ к бесконечной коллекции музыки, создавайте свои уникальные плейлисты и наслаждайтесь подкастами с лучшими диджеями и музыкантами MENA. Ваше музыкальное приключение начинается здесь.
Основные возможности Anghami:
- Неограниченный доступ: С Anghami вы получаете неограниченный доступ к огромной библиотеке музыки, включая арабские и мировые хиты.
- Персональные плейлисты: Создавайте свои уникальные плейлисты для любого настроения и события. Anghami рекомендует музыку, соответствующую вашему вкусу, делая ваш опыт более удовлетворительным.
- Подкасты: Погружайтесь в мир подкастов с лучшими ведущими и музыкантами. Узнавайте новости, слушайте интересные интервью и многое другое.
- Социальное взаимодействие: Делитесь своими любимыми треками и плейлистами с друзьями через социальные сети. Найдите единомышленников среди миллионов пользователей Anghami.
- Высокое качество звука: Наслаждайтесь музыкой в высоком качестве до 320 Кбит/с с поддержкой формата Dolby, обеспечивая максимально чистое и качественное звучание.
Anghami - это не просто музыкальное приложение, это ваш путеводитель в мире музыки и звуков. Получайте удовольствие от неограниченного прослушивания, создавайте свои уникальные плейлисты и поддерживайте свой музыкальный вкус вместе с Anghami. Никогда не упустите новый трек или интересный подкаст - Anghami всегда держит вас в курсе музыкальных новинок.
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