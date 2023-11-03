Anghami для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.0.49 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:209,64 Мб
СКАЧАТЬ
Anghami скриншот № 1
Anghami скриншот № 2
Anghami скриншот № 3
Anghami скриншот № 4

Anghami - это идеальное приложение для меломанов и ценителей музыки. Получайте доступ к бесконечной коллекции музыки, создавайте свои уникальные плейлисты и наслаждайтесь подкастами с лучшими диджеями и музыкантами MENA. Ваше музыкальное приключение начинается здесь.

Основные возможности Anghami:

  • Неограниченный доступ: С Anghami вы получаете неограниченный доступ к огромной библиотеке музыки, включая арабские и мировые хиты.
  • Персональные плейлисты: Создавайте свои уникальные плейлисты для любого настроения и события. Anghami рекомендует музыку, соответствующую вашему вкусу, делая ваш опыт более удовлетворительным.
  • Подкасты: Погружайтесь в мир подкастов с лучшими ведущими и музыкантами. Узнавайте новости, слушайте интересные интервью и многое другое.
  • Социальное взаимодействие: Делитесь своими любимыми треками и плейлистами с друзьями через социальные сети. Найдите единомышленников среди миллионов пользователей Anghami.
  • Высокое качество звука: Наслаждайтесь музыкой в высоком качестве до 320 Кбит/с с поддержкой формата Dolby, обеспечивая максимально чистое и качественное звучание.

Anghami - это не просто музыкальное приложение, это ваш путеводитель в мире музыки и звуков. Получайте удовольствие от неограниченного прослушивания, создавайте свои уникальные плейлисты и поддерживайте свой музыкальный вкус вместе с Anghami. Никогда не упустите новый трек или интересный подкаст - Anghami всегда держит вас в курсе музыкальных новинок.

ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

скачать AIMPAIMP 4.00.1347

AIMP – мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать...

скачать Music Player - Audio PlayerMusic Player - Audio Player 7.0.3

Music Player - Audio Player - музыкальный плеер для Android с мощным эквалайзером, быстрым поиском...

скачать WinampWinamp 1.4.15

Winamp — один из наиболее популярных аудио-плееров для ПК теперь доступен и для...

скачать Аудио MP3-плеерАудио MP3-плеер 3.7.1

Аудио MP3-плеер – неплохой плеер для проигрывания аудио-файлов с автоматическим поиском...

скачать BoomBoom 2.7.9

Музыкальное Android-приложение, которое достойно стать вашим плеером по умолчанию. Среди...

скачать Sweet.tvSweet.tv 2.4.26

Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем...

Отзывы о программе Anghami

Admin

Отзывов о программе Anghami 7.0.49 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв