iMazing Converter - это небольшое, но мощное приложение, которое облегчает жизнь пользователям Mac и ПК. Оно предоставляет быстрый и эффективный способ преобразования фотографий из формата HEIC в более удобные и распространенные форматы JPEG и PNG. Также оно делает видео доступными для воспроизведения на любых устройствах, преобразуя их из формата HEVC/H.265 в MP4/H.264.

Основные возможности iMazing Converter:

Простота и удобство: iMazing Converter предоставляет интуитивно понятный интерфейс, который делает процесс конвертации быстрым и безболезненным даже для новичков.

Гибкость в настройках: Пользователи могут выбирать разрешение и качество для своих файлов, обеспечивая оптимальное сочетание размера и качества изображений и видео.

Управление метаданными: Приложение позволяет сохранять или удалять метаданные (EXIF) ваших файлов, предоставляя полный контроль над информацией, связанной с вашими медиафайлами.

Поддержка разных форматов: Преобразование не ограничивается только фотографиями. iMazing Converter также поддерживает преобразование видео, открывая доступ к вашим видеороликам на широком спектре устройств.

Бесплатность: Эта программа 100% бесплатна для использования. Независимо от того, нужно ли вам конвертировать одиночный файл или целую папку с медиафайлами, вам не придется платить за дополнительные функции.

В общем, iMazing Converter - это простое и эффективное приложение для тех, кто хочет быстро и легко преобразовывать свои фотографии и видео. С его помощью вы можете легко адаптировать свои медиафайлы для использования на различных устройствах без необходимости вникать в сложности технических аспектов форматов файлов. Простота использования, гибкие настройки и бесплатность делают iMazing Converter идеальным выбором для всех, кто ценит свое время и удобство.