iMazing Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DigiNDA SARL
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,6 Мб
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iMazing Converter - это небольшое, но мощное приложение, которое облегчает жизнь пользователям Mac и ПК. Оно предоставляет быстрый и эффективный способ преобразования фотографий из формата HEIC в более удобные и распространенные форматы JPEG и PNG. Также оно делает видео доступными для воспроизведения на любых устройствах, преобразуя их из формата HEVC/H.265 в MP4/H.264.
Основные возможности iMazing Converter:
- Простота и удобство: iMazing Converter предоставляет интуитивно понятный интерфейс, который делает процесс конвертации быстрым и безболезненным даже для новичков.
- Гибкость в настройках: Пользователи могут выбирать разрешение и качество для своих файлов, обеспечивая оптимальное сочетание размера и качества изображений и видео.
- Управление метаданными: Приложение позволяет сохранять или удалять метаданные (EXIF) ваших файлов, предоставляя полный контроль над информацией, связанной с вашими медиафайлами.
- Поддержка разных форматов: Преобразование не ограничивается только фотографиями. iMazing Converter также поддерживает преобразование видео, открывая доступ к вашим видеороликам на широком спектре устройств.
- Бесплатность: Эта программа 100% бесплатна для использования. Независимо от того, нужно ли вам конвертировать одиночный файл или целую папку с медиафайлами, вам не придется платить за дополнительные функции.
В общем, iMazing Converter - это простое и эффективное приложение для тех, кто хочет быстро и легко преобразовывать свои фотографии и видео. С его помощью вы можете легко адаптировать свои медиафайлы для использования на различных устройствах без необходимости вникать в сложности технических аспектов форматов файлов. Простота использования, гибкие настройки и бесплатность делают iMazing Converter идеальным выбором для всех, кто ценит свое время и удобство.
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