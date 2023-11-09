Image-to-Icon Wizard для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|jean-knapp
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23,24 Мб
|СКАЧАТЬ
Image-to-Icon Wizard - мощный инструмент, который предназначен для упрощения процесса преобразования одного файла изображения в полноценный файл Windows Icon (.ico) или в файлы Android Mipmap. Файл иконки - это универсальный контейнер, в котором хранится несколько размеров одного и того же изображения, что позволяет вашему приложению или веб-сайту отображать иконку соответствующего разрешения в зависимости от контекста.
С этим мастером вам больше не нужно вручную изменять размер изображения или беспокоиться о выборе оптимальной техники сглаживания. Процесс преобразования интеллектуально обрабатывает все необходимые масштабирование и сглаживание, обеспечивая четкий и профессиональный вид значка при различных разрешениях и размерах экрана.
Если вы разработчик, создающий новое приложение, веб-дизайнер, создающий фавикон для своего сайта, или просто хотите настроить системные иконки, этот инструмент удовлетворит ваши потребности. Воспользуйтесь удобным и простым процессом конвертирования и получите идеально настроенный файл значка Windows, представляющий ваше изображение во всем его пиксельном великолепии.
Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...
Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...
Простой в использовании инструмент для конвертирования изображений HEIC/HEIF с вашего...
XnConvert - бесплатная кроссплатформенная утилита для конвертации и обработки цифровых...
Отзывы о программе Image-to-Icon Wizard
Admin
Отзывов о программе Image-to-Icon Wizard 2.1.0 пока нет, можете добавить...