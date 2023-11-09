Table Notes для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11002 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Электронные таблицы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18,51 Мб
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Table Notes - интуитивно понятное и легкое в использовании приложение, созданное специально для удобства владельцев малых предприятий, фрилансеров и профессионалов, позволяющее создавать и редактировать таблицы на мобильных устройствах, идеально подходящее для работы на небольших экранах.

Основные возможности Table Notes:

  • Легкий ввод данных: Добавляйте данные различными способами - фотографии с камеры или галереи, аудиозаписи, подписи, рисунки, адреса с использованием карт Google, номера телефонов, даты и время, списки элементов, флажки и даже формулы для расчетов.
  • Совместная работа в реальном времени: Пригласите членов своей команды, клиентов или поставщиков для совместного просмотра и редактирования таблицы. Они могут изменять только свои данные, обеспечивая безопасность информации.
  • Работа в автономном режиме и резервное копирование: Работайте в любом месте в автономном режиме, и как только вы подключитесь к сети, ваши данные автоматически синхронизируются с Table Notes Cloud.
  • Отчеты в различных форматах: Создавайте и делитесь отчетами в форматах PDF, Word и XLS/XLSX с фирменным бланком и колонтитулами.
  • Графики и анализ: Проводите анализ данных с помощью графиков, фильтров и сортировки, делая вашу информацию более наглядной и понятной.
  • Усовершенствованная стилизация: Выделите важные данные с помощью различных цветов, жирности и курсива для ячеек, столбцов или строк.
  • Простой в использовании: Вам не нужно никаких знаний кодирования. Table Notes предоставляет интуитивно понятный интерфейс для всех пользователей.
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