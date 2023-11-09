Table Notes для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11002 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Solution Developers
|Категория:
|Электронные таблицы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18,51 Мб
|СКАЧАТЬ
Table Notes - интуитивно понятное и легкое в использовании приложение, созданное специально для удобства владельцев малых предприятий, фрилансеров и профессионалов, позволяющее создавать и редактировать таблицы на мобильных устройствах, идеально подходящее для работы на небольших экранах.
Основные возможности Table Notes:
- Легкий ввод данных: Добавляйте данные различными способами - фотографии с камеры или галереи, аудиозаписи, подписи, рисунки, адреса с использованием карт Google, номера телефонов, даты и время, списки элементов, флажки и даже формулы для расчетов.
- Совместная работа в реальном времени: Пригласите членов своей команды, клиентов или поставщиков для совместного просмотра и редактирования таблицы. Они могут изменять только свои данные, обеспечивая безопасность информации.
- Работа в автономном режиме и резервное копирование: Работайте в любом месте в автономном режиме, и как только вы подключитесь к сети, ваши данные автоматически синхронизируются с Table Notes Cloud.
- Отчеты в различных форматах: Создавайте и делитесь отчетами в форматах PDF, Word и XLS/XLSX с фирменным бланком и колонтитулами.
- Графики и анализ: Проводите анализ данных с помощью графиков, фильтров и сортировки, делая вашу информацию более наглядной и понятной.
- Усовершенствованная стилизация: Выделите важные данные с помощью различных цветов, жирности и курсива для ячеек, столбцов или строк.
- Простой в использовании: Вам не нужно никаких знаний кодирования. Table Notes предоставляет интуитивно понятный интерфейс для всех пользователей.
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