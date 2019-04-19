Docx Reader для Android

Docx Reader 4.7.2 для Android

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Описание Docx Reader 4.7.2 для AndroidОписание   Скачать Docx Reader 4.7.2 для AndroidСКАЧАТЬ (27,33 Мб) Скриншоты Docx Reader 4.7.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Docx Reader 4.7.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Docx Reader 4.7.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Docx Reader - удобное приложение для просмотра и чтения документов в режиме онлайн или оффлайн в более чем 10 форматах, включая такие популярные как pdf, doc, ppt, txt, rtf, xps, html, odt, xml и пр. Присутствует удобный проводник, с помощью которого можно быстро и легко найти все поддерживаемые форматы файлов на своем устройстве, имеется возможность прослушивать аудиокниги в формате MP3, а также обмениваться документами через WIFI, NFC, DLNA, электронную почту, мгновенные сообщения, Whatsapp, Telegram, Facebook и Twitter.

Ключевые особенности приложения:

  • Большое количество поддерживаемых форматов (pdf, doc, ppt, txt, rtf, xps, html, odt, xml и пр.).
  • Встроенный удобный файловый менеджер, предлагающий все необходимые инструменты для управления файлами на своем мобильном устройстве.
  • Поддержка аудиокниг в формате MP3, благодаря чему можно не только воспроизводить аудиокниги, но также создавать закладки во время воспроизведения, создавать собственные плейлисты и контролировать процесс воспроизведения.
  • Простота обмена офисными документами через WIFI, NFC, DLNA, электронную почту, мгновенные сообщения, Whatsapp, Telegram, Facebook и Twitter.
Docx Reader
Docx Reader
Docx Reader
Docx Reader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы текста - Электронные таблицы
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Отзывы о программе Docx Reader

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