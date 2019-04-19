|
Docx Reader 4.7.2 для Android
|
|
|
|Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
|
- Рейтинг программы - 0.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Docx Reader - удобное приложение для просмотра и чтения документов в режиме онлайн или оффлайн в более чем 10 форматах, включая такие популярные как pdf, doc, ppt, txt, rtf, xps, html, odt, xml и пр. Присутствует удобный проводник, с помощью которого можно быстро и легко найти все поддерживаемые форматы файлов на своем устройстве, имеется возможность прослушивать аудиокниги в формате MP3, а также обмениваться документами через WIFI, NFC, DLNA, электронную почту, мгновенные сообщения, Whatsapp, Telegram, Facebook и Twitter.
Ключевые особенности приложения:
- Большое количество поддерживаемых форматов (pdf, doc, ppt, txt, rtf, xps, html, odt, xml и пр.).
- Встроенный удобный файловый менеджер, предлагающий все необходимые инструменты для управления файлами на своем мобильном устройстве.
- Поддержка аудиокниг в формате MP3, благодаря чему можно не только воспроизводить аудиокниги, но также создавать закладки во время воспроизведения, создавать собственные плейлисты и контролировать процесс воспроизведения.
- Простота обмена офисными документами через WIFI, NFC, DLNA, электронную почту, мгновенные сообщения, Whatsapp, Telegram, Facebook и Twitter.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Редакторы текста"
Microsoft Word 16.0.10228.20049 для Android
Microsoft Word – самый популярный текстовый редактор для Android-устройств. Вас встретит уже привычный интерфейс, специально оптимизированный для работы на сенсорных
WPS Office 11.4.2 для Android
WPS Office – бесплатный универсальный инструмент для работы с документами. Microsoft Office. Вы сможете просматривать, документы, электронные таблицы и презентации,
Microsoft Office Mobile 15.0.5430.2000 для Android
Microsoft Office Mobile – офисный пакет с популярными программами Word, Excel и PowerPoint от официального разработчика. Работайте с документами так же коомфортно,
Polaris Viewer 1.1.4 для Android
Простой, но в тот же час и невероятно мощный инструмент для работы с различными форматами документов, как например DOC/DOC, XLS/XLSX, PPT/ PPTX/PPS/PPSX, PDF, TXT,
Polaris Office 7.3.45 для Android
Бесплатный универсальный офисный пакет для Android, совместимый с MS Word, Excel, PowerPoint и Adobe PDF, а также возможностью чтения и конвертации PDF-файлов.
Documents To Go 4.001 для Android
Documents To Go - полноценный офисный пакет для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет пользователю все необходимые инструменты для создания,
|
|
|