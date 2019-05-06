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WPS Office 11.6 для Android
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3.75 из 5, всего оценок - 16
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- Рейтинг программы - 3.75 из 5
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WPS Office - бесплатный офисный пакет для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно легко просматривать, создавать и редактировать документы в форматах DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX, а также просматривать PDF-файлы.
Также к достоинствам приложения следует отнести встроенный диспетчер файлов, интеграцию с почтовыми клиентами, поддержку различных облачных сервисов (Google Drive, Dropbox, Box.net и др.), различные режимы чтения, возможность управления жестами, проверка правописания, печать документов и многое другое. Кроме того имеется возможность подключения внешней Bluetooth-клавиатуры и функция шифрование документов.
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|Что нового в WPS Office 11.6 для Android?
- Добавлена функция роуминга документов WPS
- Добавлена панель быстрых уведомлений для мобильных устройств
- Добавлена поддержка обмена изображениями, функции сжатия файлов и извлечения страниц в планшетах
- Улучшена эффективность формулы электронной таблицы на 60%
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Отзывы о программе WPS Office
Володимир про WPS Office 8.0 для Android [30-06-2015]
По ссылке качается старая версия.Кстати,здесь это привычное дело.
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Алексей про WPS Office 7.2.3 для Android [29-06-2015]
Супер.
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mr_sprut про WPS Office 7.0.3 для Android [10-04-2015]
SM G900FD Galaxy S5 установилась прекрасно конверт и создание работают, из тех что пробовал (11 штук бесплатных) эта программа лучшая
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Yakov про WPS Office: PPT, DOC, XLS, PDF 6.1.1 для Android [16-08-2014]
Я хочу открыть новую верси одноклассники
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суслик про WPS Office (Kingsoft Office) 6.0.3 для Android [23-07-2014]
Годный дармовой ведрОфис.
На оф. Сайте китайцев можно скачать данный дистрибутив который нех*ра не устанавливается на андроид из-за разницы форматов. А через гуглаплей скачивать дохлый номер..
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ант в ответ суслик про WPS Office: PPT, DOC, XLS, PDF 6.4 для Android [26-12-2014]
почему?
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Сергей в ответ суслик про WPS Office 10.0.2 для Android [06-01-2017]
Ну что можно посоветовать суслику?! Только одно - учи матчасть! С гугл плей всё прекрасно ставится. С офсайта скачивается вполне нормальный, и актуальный apk файл! Кстати - apk файлы, это единственный формат установочного архива для Андроид - если чо...! Ну а если ты скачиваешь установочный архив с расширением, отличным от расширения apk - значит он не для Анроид, и устанавливать его на смартфон/планшет - дохлый номер.
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