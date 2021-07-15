Microsoft Excel для Android
|Оценка:
|3.93/5 голосов - 14
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|16.0.14131.20166 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категория:
|Электронные таблицы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 17 544 | Статистика
|Размер:
|63,95 Мб
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Microsoft Excel - полноценная бесплатная версия популярного приложение Excel для планшетных устройств под управление ОС Android от Microsoft. Теперь все ваши электронные таблицы Excel на планшете Android будут выглядеть именно так, как они и должны выглядеть - без искажений и обрезок. При этом вы можете быть уверены, что и на других совместимых устройствах (ПК, Mac, iPad) электронные таблицы будут иметь правильный вид, сохранив и структуру, и формулы, и форматирование и другие параметры.
Microsoft Excel для планшетов имеет привычный вид и интерфейс, благодаря чему вам не придется тратить время на изучение функций и инструментария. Отдельно стоит выделить управление приложением, которое полностью адаптировано для сенсорных устройств, позволяя вам комфортно работать с нужными таблицами и данными.
Microsoft Excel для планшетов позволяет:
- использовать формулы, таблицы, диаграммы, примечания, сводные таблицы, спарклайны и условное форматирование, чтобы увидеть полную картину,
- просматривать вложения электронной почты и получать доступ ко всем электронным таблицам Excel из OneDrive, Dropbox, OneDrive для бизнеса или SharePoint,
- работать с того места, где Вы прервали ее в прошлый раз, потому что приложение Excel знает, над какой электронной таблицей вы работали, независимо от того, какое устройство вы используете,
- печатать листы Excel.
- открывать XLS- и XLSX-файлы.
В данной версии продукта доступны просмотр, создание и правка документов на планшетах с диагональю экрана от 7 до 10,1 дюйма. Для начала работы потребуется учетная запись Майкрософт. Чтобы получить доступ ко всем функциям необходима подписка Office 365.
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Microsoft Excel
Медведь про Microsoft Excel 16.0.9001.2077 для Android [27-02-2018]
Господа! Все бы ничего но бесплатен только сыр в мышеловке. Кроме того, компания майкрософт жжет, имея самсунг ноут 8 (последний фаблет) подключил к dex станции и в надежде что майкрософт сделал людскую версию ексель купил подписку. ДИКОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ!!! Нихрена нормального что должно быть как бы на десктоп версии нет, все тоже убого урезанное юзабилити. Снес нафиг. Никому не рекомендую. Чем дальше тем печальнее с мелкомягкими.
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