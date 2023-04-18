Document Reader: PDF, DOC, XLS - универсальное, и очень простое в использовании приложение для просмотра файлов, с помощью которого вы можете с легкостью открывать любые форматы офисных файлов (PDF, WORD, EXCEL, PPT, TXT и т.д.) и работать с ними.

Особенности Document Reader: PDF, DOC, XLS: