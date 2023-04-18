Document Reader: PDF, DOC, XLS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.3.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|QR Code Scanner
|Категории:
|Электронные таблицы - Редакторы текста
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23,07 Мб
Document Reader: PDF, DOC, XLS - универсальное, и очень простое в использовании приложение для просмотра файлов, с помощью которого вы можете с легкостью открывать любые форматы офисных файлов (PDF, WORD, EXCEL, PPT, TXT и т.д.) и работать с ними.
Особенности Document Reader: PDF, DOC, XLS:
- Поддержка всех форматов – PDF, DOC, DOCX, XLS, XLXS, PPT, TXT, PNG, JPG, RTF и др.
- Увеличение/уменьшение масштаба страниц при чтении PDF файлов.
- Прямой переход к нужным страницам.
- Свободное переключение между альбомным и книжным режимами.
- Простота печати и передачи файлов PDF.
- Средство чтения документов/файлов Office любых форматов.
- Удобный просмотровщик любых файлов в форматах DOC, DOCX и DOCS.
- Быстро открывайте файлы в форматах XLS, XLSX, TXT и находите в них нужные данные.
- Легкость поиска нужного файла с помощью функции быстрого поиска
- Сортировка всех документов по пути к файлу, размеру, имени, дате последнего изменения и т.д.
- Возможность читать любые документы где угодно и когда угодно одним нажатием.
- Простые и четкие списки файлов, удобство поиска файлов и работы с ними.
- Возможность создавать закладки для быстрого доступа к документам.
- Возможность открывать документы офлайн, без Интернета.
Простое и удобное в эксплуатации мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов,...
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Отзывы о программе Document Reader: PDF, DOC, XLS
Admin
Отзывов о программе Document Reader: PDF, DOC, XLS 1.0.3.13 пока нет, можете добавить...