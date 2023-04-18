Document Reader: PDF, DOC, XLS для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.3.13 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Электронные таблицы - Редакторы текста
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23,07 Мб
Document Reader: PDF, DOC, XLS скриншот № 1
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Document Reader: PDF, DOC, XLS - универсальное, и очень простое в использовании приложение для просмотра файлов, с помощью которого вы можете с легкостью открывать любые форматы офисных файлов (PDF, WORD, EXCEL, PPT, TXT и т.д.) и работать с ними.

Особенности Document Reader: PDF, DOC, XLS:

  • Поддержка всех форматов – PDF, DOC, DOCX, XLS, XLXS, PPT, TXT, PNG, JPG, RTF и др.
  • Увеличение/уменьшение масштаба страниц при чтении PDF файлов.
  • Прямой переход к нужным страницам.
  • Свободное переключение между альбомным и книжным режимами.
  • Простота печати и передачи файлов PDF.
  • Средство чтения документов/файлов Office любых форматов.
  • Удобный просмотровщик любых файлов в форматах DOC, DOCX и DOCS.
  • Быстро открывайте файлы в форматах XLS, XLSX, TXT и находите в них нужные данные.
  • Легкость поиска нужного файла с помощью функции быстрого поиска
  • Сортировка всех документов по пути к файлу, размеру, имени, дате последнего изменения и т.д.
  • Возможность читать любые документы где угодно и когда угодно одним нажатием.
  • Простые и четкие списки файлов, удобство поиска файлов и работы с ними.
  • Возможность создавать закладки для быстрого доступа к документам.
  • Возможность открывать документы офлайн, без Интернета.
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Отзывы о программе Document Reader: PDF, DOC, XLS

Admin

Отзывов о программе Document Reader: PDF, DOC, XLS 1.0.3.13 пока нет, можете добавить...

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