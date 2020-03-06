Microsoft Office - мобильный набор инструментов от компании Microsoft, оптимизированный для телефонов Android, и который позволяет пользователю в любое время и в любом месте просматривать и редактировать документы Microsoft Word, Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint, при этом сохраняя их исходное форматирование.
Приложение предоставляет доступ к документам, которые хранятся в облачном хранилище OneDrive, недавно просмотренным документам на ПК, а также просматривать и редактировать документы Office, прикрепленные к сообщениям электронной почты.
Кроме того с помощьюMicrosoft Office можно создавать на телефоне новые документы Word и Excel, добавлять к ним примечания, осуществлять редактирование, сохраняя при этом все элементы текста и исходное форматирование.
Основные возможности:
Доступ к документам Office, которые хранятся в OneDrive или SharePoint.
Доступ к документам, которые были недавно просмотрены на ПК.
Просмотр и редактирование документов Office, прикрепленных к сообщению электронной почты.
Поддержка диаграмм, анимации, SmartArt и различных фигур.
Word, Excel и PowerPoint оптимизированы для маленького экрана телефона.
Автоматическое возобновление чтения с того места, где Вы остановились в прошлый раз.
Разные представления презентации PowerPoint.
Сохранение внешнего вида документов.
Создание новых документов Word и Excel.
Возможность просмотра примечаний к документам Word и Excel, а также добавления новых.
Смартфоны и планшеты на Android можно использовать для просмотра презентаций Microsoft PowerPoint. Установите приложение и просматривайте, создавайте или
Отзывы о программе Microsoft Office
BonS про Microsoft Office Mobile 15.0.2720.2000 для Android [29-11-2014]
скачал. Установил. зарегистрировался в Майкрософт. (те ещё танцы с бубном). Итог - открываются только файлы хранящиеся на сервере, те что смартфоне - не видит. Может у меня руки не оттуда растут, значит эта прога недля меня. 7 | 6 | Ответить