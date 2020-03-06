Microsoft Office - мобильный набор инструментов от компании Microsoft, оптимизированный для телефонов Android, и который позволяет пользователю в любое время и в любом месте просматривать и редактировать документы Microsoft Word, Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint, при этом сохраняя их исходное форматирование.

Приложение предоставляет доступ к документам, которые хранятся в облачном хранилище OneDrive, недавно просмотренным документам на ПК, а также просматривать и редактировать документы Office, прикрепленные к сообщениям электронной почты.

Кроме того с помощью Microsoft Office можно создавать на телефоне новые документы Word и Excel, добавлять к ним примечания, осуществлять редактирование, сохраняя при этом все элементы текста и исходное форматирование.

Основные возможности: