Microsoft Office для Android

Microsoft Office 16.0.12430.20254 для Android

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Описание Microsoft Office 16.0.12430.20254 для AndroidОписание   Скачать Microsoft Office 16.0.12430.20254 для AndroidСКАЧАТЬ (99,12 Мб) Скриншоты Microsoft Office 16.0.12430.20254 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Microsoft Office 16.0.12430.20254 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microsoft Office 16.0.12430.20254 для AndroidОтзывы (1)  
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4.10 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.10 из 5
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Microsoft Office - мобильный набор инструментов от компании Microsoft, оптимизированный для телефонов Android, и который позволяет пользователю в любое время и в любом месте просматривать и редактировать документы Microsoft Word, Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint, при этом сохраняя их исходное форматирование.

Приложение предоставляет доступ к документам, которые хранятся в облачном хранилище OneDrive, недавно просмотренным документам на ПК, а также просматривать и редактировать документы Office, прикрепленные к сообщениям электронной почты.

Кроме того с помощью Microsoft Office можно создавать на телефоне новые документы Word и Excel, добавлять к ним примечания, осуществлять редактирование, сохраняя при этом все элементы текста и исходное форматирование.

Основные возможности:

  • Доступ к документам Office, которые хранятся в OneDrive или SharePoint.
  • Доступ к документам, которые были недавно просмотрены на ПК.
  • Просмотр и редактирование документов Office, прикрепленных к сообщению электронной почты.
  • Поддержка диаграмм, анимации, SmartArt и различных фигур.
  • Word, Excel и PowerPoint оптимизированы для маленького экрана телефона.
  • Автоматическое возобновление чтения с того места, где Вы остановились в прошлый раз.
  • Разные представления презентации PowerPoint.
  • Сохранение внешнего вида документов.
  • Создание новых документов Word и Excel.
  • Возможность просмотра примечаний к документам Word и Excel, а также добавления новых.
Microsoft Office
Microsoft Office
Microsoft Office
Microsoft Office
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 19 704
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрезентации - Редакторы текста - Электронные таблицы
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Отзывы о программе Microsoft Office

BonS про Microsoft Office Mobile 15.0.2720.2000 для Android [29-11-2014]

скачал. Установил. зарегистрировался в Майкрософт. (те ещё танцы с бубном). Итог - открываются только файлы хранящиеся на сервере, те что смартфоне - не видит. Может у меня руки не оттуда растут, значит эта прога недля меня.
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