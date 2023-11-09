TapPOS Инвентарь для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33,94 Мб
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TapPOS Инвентарь - это универсальное приложение, предназначенное для эффективного управления вашим бизнесом. Сочетая в себе функции POS-регистра, управления запасами, статистики и бухгалтерии, оно обеспечивает стильное и интуитивно понятное решение для владельцев магазинов и предпринимателей.

Основные возможности TapPOS Инвентарь:

  • Простая регистрация и поиск товаров.
  • Управление товарами по штрих-коду.
  • Складской учет и инвентаризация.
  • Быстрый регистр оплаты.
  • Сканирование штрих-кодов для быстрой покупки.
  • Гибкие системы скидок и оплаты.
  • Опция для отправки квитанции по электронной почте.
  • Графическое отображение объемов продаж для быстрого анализа.
  • Предварительный просмотр продаж с разбивкой по типам оплаты.
  • Учет расходов и обзор прибыли.
  • Гибкая настройка ставок налогов.
  • Возможность подключения чекового принтера.
  • Различные языковые и налоговые настройки.

В общем, TapPOS Инвентарь - это надежный партнер для вашего бизнеса. Управляйте запасами, проводите продажи и анализируйте данные с легкостью. Это приложение создано для того, чтобы сделать ваш бизнес более эффективным и успешным.

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Отзывы о программе TapPOS Инвентарь

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