TapPOS Инвентарь - это универсальное приложение, предназначенное для эффективного управления вашим бизнесом. Сочетая в себе функции POS-регистра, управления запасами, статистики и бухгалтерии, оно обеспечивает стильное и интуитивно понятное решение для владельцев магазинов и предпринимателей.

Основные возможности TapPOS Инвентарь:

Простая регистрация и поиск товаров.

Управление товарами по штрих-коду.

Складской учет и инвентаризация.

Быстрый регистр оплаты.

Сканирование штрих-кодов для быстрой покупки.

Гибкие системы скидок и оплаты.

Опция для отправки квитанции по электронной почте.

Графическое отображение объемов продаж для быстрого анализа.

Предварительный просмотр продаж с разбивкой по типам оплаты.

Учет расходов и обзор прибыли.

Гибкая настройка ставок налогов.

Возможность подключения чекового принтера.

Различные языковые и налоговые настройки.

В общем, TapPOS Инвентарь - это надежный партнер для вашего бизнеса. Управляйте запасами, проводите продажи и анализируйте данные с легкостью. Это приложение создано для того, чтобы сделать ваш бизнес более эффективным и успешным.