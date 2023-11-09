TapPOS Инвентарь для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TapStyle Pty Ltd
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33,94 Мб
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TapPOS Инвентарь - это универсальное приложение, предназначенное для эффективного управления вашим бизнесом. Сочетая в себе функции POS-регистра, управления запасами, статистики и бухгалтерии, оно обеспечивает стильное и интуитивно понятное решение для владельцев магазинов и предпринимателей.
Основные возможности TapPOS Инвентарь:
- Простая регистрация и поиск товаров.
- Управление товарами по штрих-коду.
- Складской учет и инвентаризация.
- Быстрый регистр оплаты.
- Сканирование штрих-кодов для быстрой покупки.
- Гибкие системы скидок и оплаты.
- Опция для отправки квитанции по электронной почте.
- Графическое отображение объемов продаж для быстрого анализа.
- Предварительный просмотр продаж с разбивкой по типам оплаты.
- Учет расходов и обзор прибыли.
- Гибкая настройка ставок налогов.
- Возможность подключения чекового принтера.
- Различные языковые и налоговые настройки.
В общем, TapPOS Инвентарь - это надежный партнер для вашего бизнеса. Управляйте запасами, проводите продажи и анализируйте данные с легкостью. Это приложение создано для того, чтобы сделать ваш бизнес более эффективным и успешным.
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Admin
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