Remote Shutdown - это программное обеспечение, позволяющее автоматизировать управление питанием ПК в сети. Вы можете удаленно выключать, пробуждать, перезагружать сетевые ПК несколькими щелчками мыши и планировать их автоматическое выполнение. Это позволяет снизить энергопотребление в сети. Программа не требует ручной установки агентов на удаленные ПК или специальной конфигурации сети. Все удаленные операции легко настраиваются и выполняются по сети.

Программа мониторит сеть и обнаруживает доступные ПК во всех доменах и рабочих группах. Для настройки удаленной операции необходимо выбрать параметры операции и указать целевые ПК, на которых она должна выполняться. Целевые ПК можно выбрать вручную или ввести запрос для их автоматического выбора. Удаленная операция может выполняться по запросу или автоматически по расписанию однократно или регулярно. Результаты выполнения операции для каждого целевого ПК отображаются в программе, что позволяет убедиться в успешном выполнении операции. Программа оптимизирована для работы в больших сетях и параллельного выполнения удаленных операций на многих компьютерах.

Особенности Remote Shutdown:

Операции управления питанием. Программа позволяет выключать и пробуждать (с помощью Wake-on-LAN) удаленные ПК, подключенные к LAN/WAN, для их включения/выключения. Также можно перезагружать, переводить в спящий режим, выходить из сеансов и блокировать сеансы на удаленных ПК, блокировать и разблокировать клавиатуру и мышь, отправлять текстовые сообщения на сетевые ПК.

Статические и динамические цели операций. Удаленные операции могут выполняться на статических и/или динамических группах удаленных ПК. Вы можете указать целевые ПК, выбрав их вручную, и/или задать условие для автоматического выбора целевых ПК. Например, можно выполнить удаленную операцию на ПК из определенной организационной единицы Active Directory.

Задачи и расписание. Если планируется многократное повторение одной и той же удаленной операции, можно создать задачу. Задача включает в себя конфигурацию опций операции и целевых ПК. Задача может быть выполнена вручную одним щелчком мыши. Можно также запланировать автоматическое выполнение задачи на определенную дату/время или на периодической основе - ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Расширенные возможности Wake-on-LAN. Для использования Wake-on-LAN необходимо знать IP- и MAC-адреса сетевых компьютеров и использовать соответствующие методы доставки WOL. Программа может автоматически определять IP- и MAC-адреса удаленных хостов. MAC-адреса могут быть определены различными методами. Программа поддерживает различные методы доставки WOL.

Архитектура клиент/сервер. Редакция Enterprise работает по принципу клиент/сервер. Сервер отвечает за выполнение удаленных операций, а клиент используется для настройки операций и проверки результатов выполнения. Несколько клиентов могут подключаться к одному серверу локально или удаленно через локальную сеть или Интернет и работать одновременно.

Готовое к использованию решение. Для управления удаленными компьютерами не нужно иметь специального оборудования или изменять конфигурацию сети. Для удаленного управления сетевыми компьютерами не нужно вручную устанавливать на них агентское программное обеспечение. Для использования программы достаточно иметь доступ с правами администратора к удаленным компьютерам.

Примечание! 30-дневная пробная версия Enterprise предоставляет доступ ко всем возможностям программы. По истечении пробного периода программа возвращается к версии Free, которая позволяет выполнять удаленную работу на 5 сетевых компьютерах, а также создавать до 2 задач каждого типа.