Pomatez для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|zidoro
|Категория:
|Часы, будильники
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|57,37 Мб
|СКАЧАТЬ
Pomatez - это таймер Pomodoro, который также включает в себя список дел, что поможет вам не отвлекаться от работы. Кроме того, программа обладает компактным и настраиваемым интерфейсом, который очень удобен для любого пользователя, независимо от того, знаком ли он с техникой управления временем или нет. Благодаря компактному и интуитивно понятному интерфейсу пользователи могут легко настраивать и отслеживать свои таймеры работы и перерывов.
Если стандартные 25-минутные интервалы работы не устраивают вас, вы можете настроить их в соответствии с вашими предпочтениями в меню Config. Там же можно настроить таймеры концентрации и перерыва, а также указать количество раундов. Кроме того, можно установить специальные перерывы.
Список задач выполняет роль своеобразного ежедневника, куда пользователь может заносить то, на чем он сосредоточен в данный момент, и указывать любые подробности, которые, по его мнению, важны для соответствующей записи. Важным задачам можно присваивать приоритет, в результате чего они будут отображаться прямо под таймером Pomodoro.
Кроме того, в меню "Настройки" находятся некоторые опции, которые могут представлять интерес. В компактном режиме приложение занимает еще меньше места на экране, а строгий режим не позволяет вмешиваться в работу таймера. Голосовые оповещения также являются приятным дополнением, поскольку она сообщит вам, когда пора начать работу или сделать перерыв.
В целом, если вы хотите использовать Pomatez в качестве простого таймера Pomodoro, то можете сделать это без проблем. Дополнительные функции и возможность настройки - это ценные преимущества, благодаря которым приложение можно смело рекомендовать к использованию.
Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций....
Таймер-секундомер - бесплатное приложение, которое объединяет в себе таймер обратного...
Timer-7 - таймер обратного отсчета для любых задач: кулинария, отдых, работа, образование и т.п....
Free Alarm Clock - очень удобный будильник для компьютера с набором полезных функций. Это...
Небольшая утилита, которая представляет собой простые и красивые цифровые часы для...
Free Countdown Timer - бесплатная программа, которая представляет собой удобный в использовании...
Отзывы о программе Pomatez
Admin
Отзывов о программе Pomatez 1.5.0 пока нет, можете добавить...