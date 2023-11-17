Pomatez для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Часы, будильники
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:57,37 Мб
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Pomatez - это таймер Pomodoro, который также включает в себя список дел, что поможет вам не отвлекаться от работы. Кроме того, программа обладает компактным и настраиваемым интерфейсом, который очень удобен для любого пользователя, независимо от того, знаком ли он с техникой управления временем или нет. Благодаря компактному и интуитивно понятному интерфейсу пользователи могут легко настраивать и отслеживать свои таймеры работы и перерывов.

Если стандартные 25-минутные интервалы работы не устраивают вас, вы можете настроить их в соответствии с вашими предпочтениями в меню Config. Там же можно настроить таймеры концентрации и перерыва, а также указать количество раундов. Кроме того, можно установить специальные перерывы.

Список задач выполняет роль своеобразного ежедневника, куда пользователь может заносить то, на чем он сосредоточен в данный момент, и указывать любые подробности, которые, по его мнению, важны для соответствующей записи. Важным задачам можно присваивать приоритет, в результате чего они будут отображаться прямо под таймером Pomodoro.

Кроме того, в меню "Настройки" находятся некоторые опции, которые могут представлять интерес. В компактном режиме приложение занимает еще меньше места на экране, а строгий режим не позволяет вмешиваться в работу таймера. Голосовые оповещения также являются приятным дополнением, поскольку она сообщит вам, когда пора начать работу или сделать перерыв.

В целом, если вы хотите использовать Pomatez в качестве простого таймера Pomodoro, то можете сделать это без проблем. Дополнительные функции и возможность настройки - это ценные преимущества, благодаря которым приложение можно смело рекомендовать к использованию.

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