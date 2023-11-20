Pic Retouch для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.144.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|InShot Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,51 Мб
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С приложением Pic Retouch процесс ретуширования ваших фотографий становится легким и эффективным. Забудьте о нежелательных объектах и посторонних деталях на ваших снимках благодаря этому удобному фоторедактору.
Основные возможности Pic Retouch:
- Удаление Любых Объектов: Логотипы, текст, водяные знаки и нежелательные люди - все исчезнет с естественной легкостью.
- ИИ Аватар: Экспериментируйте с удивительными стилями, открыв новые вариации вашего изображения.
- Клонирование Объекта: Забавные эффекты и творческая коррекция искажений фона через клонирование.
- Чистка Кожи: Избавьтесь от пятен, угрей и прыщей, подчеркивая вашу естественную красоту.
- Удаление Фоновых Объектов: От лишних людей до мусорных ведер - все уберется в мгновение.
- Кисть и Лассо: Рисуйте и обводите ненужные объекты для более точной ретуши.
- Ластик и Размер Кисти: Оптимизируйте область и регулируйте размер для идеальных результатов.
- Масштабирование Двумя Пальцами: Удаляйте объекты с высочайшей точностью.
- ИИ-Оптимизация: Быстро и легко удаляйте объекты с помощью искусственного интеллекта.
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Admin
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