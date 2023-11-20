Pic Retouch для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.144.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,51 Мб
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Pic Retouch скриншот № 1
Pic Retouch скриншот № 2
Pic Retouch скриншот № 3
Pic Retouch скриншот № 4

С приложением Pic Retouch процесс ретуширования ваших фотографий становится легким и эффективным. Забудьте о нежелательных объектах и посторонних деталях на ваших снимках благодаря этому удобному фоторедактору.

Основные возможности Pic Retouch:

  • Удаление Любых Объектов: Логотипы, текст, водяные знаки и нежелательные люди - все исчезнет с естественной легкостью.
  • ИИ Аватар: Экспериментируйте с удивительными стилями, открыв новые вариации вашего изображения.
  • Клонирование Объекта: Забавные эффекты и творческая коррекция искажений фона через клонирование.
  • Чистка Кожи: Избавьтесь от пятен, угрей и прыщей, подчеркивая вашу естественную красоту.
  • Удаление Фоновых Объектов: От лишних людей до мусорных ведер - все уберется в мгновение.
  • Кисть и Лассо: Рисуйте и обводите ненужные объекты для более точной ретуши.
  • Ластик и Размер Кисти: Оптимизируйте область и регулируйте размер для идеальных результатов.
  • Масштабирование Двумя Пальцами: Удаляйте объекты с высочайшей точностью.
  • ИИ-Оптимизация: Быстро и легко удаляйте объекты с помощью искусственного интеллекта.
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