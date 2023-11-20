LastPass Authenticator - это простой и надежный способ обеспечить безопасность ваших онлайн-аккаунтов. Приложение предлагает удобные методы аутентификации, такие как генерация одноразовых кодов доступа и получение push-уведомлений для подтверждения входа всего в одно касание.

Защитите свою учетную запись LastPass с помощью двухфакторной аутентификации. Это предостережение от несанкционированного доступа, даже если ваш пароль стал известен злоумышленникам. Вы можете указать устройство как "доверенное", и коды двухфакторной аутентификации не будут отправляться на него. Таким образом, вы оставляетесь под дополнительной защитой.

Основные функции LastPass Authenticator: