LastPass Authenticator для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.15.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:42,68 Мб
СКАЧАТЬ
LastPass Authenticator скриншот № 1
LastPass Authenticator скриншот № 2
LastPass Authenticator скриншот № 3
LastPass Authenticator скриншот № 4

LastPass Authenticator - это простой и надежный способ обеспечить безопасность ваших онлайн-аккаунтов. Приложение предлагает удобные методы аутентификации, такие как генерация одноразовых кодов доступа и получение push-уведомлений для подтверждения входа всего в одно касание.

Защитите свою учетную запись LastPass с помощью двухфакторной аутентификации. Это предостережение от несанкционированного доступа, даже если ваш пароль стал известен злоумышленникам. Вы можете указать устройство как "доверенное", и коды двухфакторной аутентификации не будут отправляться на него. Таким образом, вы оставляетесь под дополнительной защитой.

Основные функции LastPass Authenticator:

  • Генерация 6-значных кодов каждые 30 секунд.
  • Push-уведомления для однократного подтверждения входа.
  • Бесплатная зашифрованная резервная копия для восстановления токенов на новом устройстве.
  • Поддержка SMS-кодов.
  • Автоматизированная настройка с помощью QR-кода.
  • Поддержка учетных записей LastPass и других сервисов, совместимых с TOTP.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать DuckDuckGo Privacy BrowserDuckDuckGo Privacy Browser 5.176.1

Бесплатное приложение для Android, девизом которого служит максимум конфиденциальности,...

скачать Norton App LockNorton App Lock 1.1.0.234

Norton App Lock – утилита умеет блокировать приложения и обеспечивает вашему устройству...

скачать Call Blocker FreeCall Blocker Free 5.6.09.00

Бесплатное приложение для Android-смартфонов, предлагающее огромную базу данных телефонных...

скачать Adblocker BrowserAdblocker Browser 80.0.2016123380

Супербыстрый браузер с блокировщиком рекламы, который без проблем позволяет блокировать...

скачать Pure TuberPure Tuber 4.0.0.028

Мощный загрузчик роликов с YouTube. Приложение позволяет насладиться просмотром...

скачать Google AuthenticatorGoogle Authenticator 5.10

Google Authenticator – создает дополнительную защиту вашего аккаунта Google при помощи генерирования...

Отзывы о программе LastPass Authenticator

Admin

Отзывов о программе LastPass Authenticator 2.15.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв