LastPass Authenticator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.15.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GoTo Technologies USA, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|42,68 Мб
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LastPass Authenticator - это простой и надежный способ обеспечить безопасность ваших онлайн-аккаунтов. Приложение предлагает удобные методы аутентификации, такие как генерация одноразовых кодов доступа и получение push-уведомлений для подтверждения входа всего в одно касание.
Защитите свою учетную запись LastPass с помощью двухфакторной аутентификации. Это предостережение от несанкционированного доступа, даже если ваш пароль стал известен злоумышленникам. Вы можете указать устройство как "доверенное", и коды двухфакторной аутентификации не будут отправляться на него. Таким образом, вы оставляетесь под дополнительной защитой.
Основные функции LastPass Authenticator:
- Генерация 6-значных кодов каждые 30 секунд.
- Push-уведомления для однократного подтверждения входа.
- Бесплатная зашифрованная резервная копия для восстановления токенов на новом устройстве.
- Поддержка SMS-кодов.
- Автоматизированная настройка с помощью QR-кода.
- Поддержка учетных записей LastPass и других сервисов, совместимых с TOTP.
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