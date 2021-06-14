2FA Authenticator (2FAS) - простое и бесплатное приложение для двухфакторной аутентификации (аутентификация 2FA), которое генерирует одноразовые пароли на основе времени (TOTP) и PUSH-аутентификации (совместима только с сервисами, интегрированными через провайдера 2FAS.com, например Twitter, Google, Amazon, Fortnite, Instagram, Dropbox, и более 500 других сервисов).

Это хорошо продуманное и удобное приложение, которое защищает доступ к вашим онлайн-сервисам и аккаунтам. Иногда простого пароля для аккаунта в Facebook или Instagram недостаточно для защиты конфиденциальной информации. Приложение 2FAS Authenticator генерирует дополнительные одноразовые коды - временные одноразовые пароли (TOTP) для вашего аккаунта. 2FAS генерирует их в автономном режиме и меняет каждые 30 секунд.

Программа помогает защитить ваши онлайн-аккаунты при поддержке веб-сайтов TOTP. Для удобства пользователя можно использовать QR-код или ввести секретный ключ вручную.