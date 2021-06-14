2FA Authenticator (2FAS) для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24,68 Мб
СКАЧАТЬ
2FA Authenticator (2FAS) скриншот № 1
2FA Authenticator (2FAS) скриншот № 2
2FA Authenticator (2FAS) скриншот № 3
2FA Authenticator (2FAS) скриншот № 4

2FA Authenticator (2FAS) - простое и бесплатное приложение для двухфакторной аутентификации (аутентификация 2FA), которое генерирует одноразовые пароли на основе времени (TOTP) и PUSH-аутентификации (совместима только с сервисами, интегрированными через провайдера 2FAS.com, например Twitter, Google, Amazon, Fortnite, Instagram, Dropbox, и более 500 других сервисов).

Это хорошо продуманное и удобное приложение, которое защищает доступ к вашим онлайн-сервисам и аккаунтам. Иногда простого пароля для аккаунта в Facebook или Instagram недостаточно для защиты конфиденциальной информации. Приложение 2FAS Authenticator генерирует дополнительные одноразовые коды - временные одноразовые пароли (TOTP) для вашего аккаунта. 2FAS генерирует их в автономном режиме и меняет каждые 30 секунд.

Программа помогает защитить ваши онлайн-аккаунты при поддержке веб-сайтов TOTP. Для удобства пользователя можно использовать QR-код или ввести секретный ключ вручную.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать VPN MasterVPN Master 7.5.8

Быстрый, бесплатный и простой в использовании VPN-клиент для мобильных устройств на...

скачать Adblocker BrowserAdblocker Browser 80.0.2016123380

Супербыстрый браузер с блокировщиком рекламы, который без проблем позволяет блокировать...

скачать DuckDuckGo Privacy BrowserDuckDuckGo Privacy Browser 5.87.0

Бесплатное приложение для Android, девизом которого служит максимум конфиденциальности,...

скачать Брандмауэр без RootБрандмауэр без Root 3.0.1

Брандмауэр без Root – полностью контролирует все ваши приложения, которые хотят получить...

скачать Tor Browser (Alpha)Tor Browser (Alpha) 10.5a15 (88.1.1-Beta)

Официальный релиз анонимного и приватного Tor Browser для Android. Данный браузер обеспечивает...

скачать NordVPNNordVPN 3.13.3

Мобильное приложение, которое позволяет насладиться конфиденциальным и безопасным...

Отзывы о программе 2FA Authenticator (2FAS)

Admin

Отзывов о программе 2FA Authenticator (2FAS) 3.3.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв