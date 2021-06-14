2FA Authenticator (2FAS) для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|2FAS
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24,68 Мб
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2FA Authenticator (2FAS) - простое и бесплатное приложение для двухфакторной аутентификации (аутентификация 2FA), которое генерирует одноразовые пароли на основе времени (TOTP) и PUSH-аутентификации (совместима только с сервисами, интегрированными через провайдера 2FAS.com, например Twitter, Google, Amazon, Fortnite, Instagram, Dropbox, и более 500 других сервисов).
Это хорошо продуманное и удобное приложение, которое защищает доступ к вашим онлайн-сервисам и аккаунтам. Иногда простого пароля для аккаунта в Facebook или Instagram недостаточно для защиты конфиденциальной информации. Приложение 2FAS Authenticator генерирует дополнительные одноразовые коды - временные одноразовые пароли (TOTP) для вашего аккаунта. 2FAS генерирует их в автономном режиме и меняет каждые 30 секунд.
Программа помогает защитить ваши онлайн-аккаунты при поддержке веб-сайтов TOTP. Для удобства пользователя можно использовать QR-код или ввести секретный ключ вручную.
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