Jailer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|15.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ralf Wisser
|Категория:
|Базы данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|62,87 Мб
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Jailer - это эффективное приложение, разработанное с использованием языка программирования Java, оно работает на любой платформе, включающей JRE, и не требует установки. Помимо отсутствия процесса установки, Jailer можно использовать на любом компьютере, независимо от его операционной системы, а также хранить исполняемый файл на съемном носителе, чтобы брать его с собой куда угодно.
Jailer включает в себя несколько примеров моделей баз данных, которые помогут вам начать работу с приложением и изучить его функциональность. Кроме того, вы можете создать новую модель данных из окна "Подключение". Модель данных хранит информацию о таблицах базы данных и ассоциациях между ними. Данные из этих таблиц могут быть автоматически восстановлены при использовании опции 'Анализ базы данных'.
Для создания нового соединения с базой данных необходимо выбрать используемую СУБД из встроенного списка и заполнить форму, содержащую информацию о псевдониме, JDBC Driver JAR, вторичном JAR, Driver-Class, DB-URL, пользователе и пароле. После ввода всех этих данных можно просмотреть таблицы и ассоциации, содержащиеся в базе данных. Для завершения модели данных ассоциации могут быть определены вручную.
Jailer повышает общую производительность базы данных, поскольку позволяет удалять и архивировать устаревшие данные, не нарушая целостности таблиц и ассоциаций. Поскольку вручную извлекать небольшие подмножества данных очень сложно, Jailer помогает извлекать данные из производственной базы данных для поддержания рабочей среды в актуальном состоянии.
Подводя итог, Jailer - это удобная программная утилита для создания подмножеств баз данных, просмотра данных и программирования SQL-запросов. Это приложение может быть немного сложным для понимания начинающими пользователями, но в комплект поставки входит учебник и интерактивное справочное руководство, которые облегчают процесс обучения.
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