Jailer для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:15.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Базы данных
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Размер:62,87 Мб
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Jailer - это эффективное приложение, разработанное с использованием языка программирования Java, оно работает на любой платформе, включающей JRE, и не требует установки. Помимо отсутствия процесса установки, Jailer можно использовать на любом компьютере, независимо от его операционной системы, а также хранить исполняемый файл на съемном носителе, чтобы брать его с собой куда угодно.

Jailer включает в себя несколько примеров моделей баз данных, которые помогут вам начать работу с приложением и изучить его функциональность. Кроме того, вы можете создать новую модель данных из окна "Подключение". Модель данных хранит информацию о таблицах базы данных и ассоциациях между ними. Данные из этих таблиц могут быть автоматически восстановлены при использовании опции 'Анализ базы данных'.

Для создания нового соединения с базой данных необходимо выбрать используемую СУБД из встроенного списка и заполнить форму, содержащую информацию о псевдониме, JDBC Driver JAR, вторичном JAR, Driver-Class, DB-URL, пользователе и пароле. После ввода всех этих данных можно просмотреть таблицы и ассоциации, содержащиеся в базе данных. Для завершения модели данных ассоциации могут быть определены вручную.

Jailer повышает общую производительность базы данных, поскольку позволяет удалять и архивировать устаревшие данные, не нарушая целостности таблиц и ассоциаций. Поскольку вручную извлекать небольшие подмножества данных очень сложно, Jailer помогает извлекать данные из производственной базы данных для поддержания рабочей среды в актуальном состоянии.

Подводя итог, Jailer - это удобная программная утилита для создания подмножеств баз данных, просмотра данных и программирования SQL-запросов. Это приложение может быть немного сложным для понимания начинающими пользователями, но в комплект поставки входит учебник и интерактивное справочное руководство, которые облегчают процесс обучения.

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