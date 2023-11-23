RadioListPlayer, название которого говорит само за себя, представляет собой простейшее приложение для воспроизведения онлайн радиостанций. Вы получаете доступ к онлайн радиостанциям по всему миру в простом, однооконном интерфейсе.

Сразу стоит отметить, что для работы RadioListPlayer требуется ffplay - небольшое приложение, входящее в пакет FFmpeg. Для запуска и корректной работы программы исполняемый файл ffplay должен быть помещен в тот же каталог, что и RadioListPlayer.

Главное окно программы содержит таблицу радиостанций и соответствующие им веб-адреса. К счастью, внутри пакета находится не один, а множество файлов-примеров, позволяющих протестировать работоспособность приложения.

В них содержатся списки радиостанций и их веб-адреса из разных стран мира. Хотя файлы примеров можно редактировать, добавляя в них собственные URL-адреса, обратите внимание, что вы также можете загрузить новый файл списка с вашего компьютера.

Чтобы загрузить в плеер радиостанцию, достаточно дважды щелкнуть на ней мышью. Встроенный плеер отображает информацию о радиостанции, но при этом не имеет регулятора громкости или других настроек, связанных со звуком. Для хранения наиболее часто прослушиваемых радиостанций можно задать список предварительного выбора.

Несмотря на свое название, RadioListPlayer также является встроенным диктофоном. Другими словами, вы можете записывать воспроизводимый звук и сохранять полученный результат на компьютере. Все записи автоматически именуются по названию радиостанции и метке времени.

Хотя интерфейс и рабочая среда RadioListPlayer слишком просты, он представляет собой надежный проигрыватель и инструмент для записи радиостанций. Кроме того, он позволяет искать новые аудиопотоки и содержит инструмент grep, позволяющий перехватывать все URL-адреса на веб-странице, что может оказаться полезным, если вы захотите создать собственный список радиостанций.