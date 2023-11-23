CuriosityStream - ваш проводник в мир знаний и открытий. Этот потоковый сервис предлагает вам увлекательные документальные и научно-популярные фильмы, раскрывающие тайны науки, природы, истории и биографии выдающихся личностей.

Узнайте о чудесах нашего мира вместе с такими знаменитостями, как сэр Дэвид Аттенборо, или расширьте свой взгляд на пространство и время с Мичио Каку и Брайаном Грином. Отправьтесь в прошлое, изучите динозавров, древнюю историю и эволюцию разумного человека.

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