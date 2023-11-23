Curiosity Stream для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CuriosityStream Inc.
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|46,9 Мб
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CuriosityStream - ваш проводник в мир знаний и открытий. Этот потоковый сервис предлагает вам увлекательные документальные и научно-популярные фильмы, раскрывающие тайны науки, природы, истории и биографии выдающихся личностей.
Узнайте о чудесах нашего мира вместе с такими знаменитостями, как сэр Дэвид Аттенборо, или расширьте свой взгляд на пространство и время с Мичио Каку и Брайаном Грином. Отправьтесь в прошлое, изучите динозавров, древнюю историю и эволюцию разумного человека.
Основные возможности CuriosityStream:
- Неограниченный поток лучших документальных программ.
- Загружайте передачи для просмотра без подключения к интернету.
- Фильмы в форматах 4K и HD на нескольких устройствах.
- Еженедельное пополнение контента для непрерывного интереса.
- Интуитивный поиск и категоризация для быстрого выбора любимых тем.
- Оценивайте шоу, получайте рекомендации и добавляйте в закладки.
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Admin
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