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Monitorpack Discovery для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.3.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31,66 Мб
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Monitorpack Discovery скриншот № 1
Monitorpack Discovery скриншот № 2
Monitorpack Discovery скриншот № 3

Умение внимательно следить за своей сетью или сетями, если вы работаете в больших и многомасштабных средах, может оказаться очень полезным. Для этого необходимо знать все устройства, которые могут быть подключены к данным сетям.

Определение количества, типа и характеристик подключенных устройств может быть очень полезным, как и определение соответствующих им IP-адресов. Именно здесь на помощь приходят средства обнаружения, такие как Monitorpack Discovery.

Это приложение было разработано специально для того, чтобы предоставить пользователям средства активного сетевого мониторинга для одной или нескольких локальных сетей с целью сканирования и идентификации всех доступных устройств в этих сетях. Это могут быть маршрутизаторы, ПК, серверы, камеры, "умные" розетки и т.д., если они имеют соответствующий IP-адрес.

Помимо обнаружения доступных устройств, программа также выполняет сканирование доступных сетей, будь то проводные или беспроводные. При изменении характеристик выявленных подключенных устройств программа автоматически обновит их.

И, наконец, результаты процесса обнаружения могут быть сохранены и экспортированы в Excel-совместимый формат для дальнейшей обработки.

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