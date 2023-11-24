BMI Calculator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SimpleInnovation
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27,04 Мб
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BMI Calculator - это надежный компаньон в вашем стремлении к здоровью и форме. Приложение объединяет в себе трекер веса и калькулятор ИМТ, предоставляя простые и эффективные инструменты для контроля над вашим весом.
Достаточно просто ввести несколько базовых данных, использовать бегунок для выбора веса, и приложение само сохранит информацию. Графики позволяют визуально оценить результаты, а удобный калькулятор ИМТ предоставляет мгновенные данные для быстрого анализа.
Основные возможности BMI Calculator:
- Быстрый Трекер Веса: Легко вводи и отслеживай свой вес с помощью бегунка.
- ИМТ Калькулятор: Получай мгновенные результаты для оценки своего индекса массы тела.
- Автоматическое Сохранение: Приложение автоматически сохраняет введенные данные для удобства.
- Графики Прогресса: Визуализируй свои достижения с графиками за месяц, три месяца и год.
- Легкость Изменения Данных: Обновляй свой профиль, меняй данные без лишних усилий.
В целом, BMI Calculator - это простой и эффективный способ следить за своим весом. Совмещая трекер веса и ИМТ калькулятор, приложение предоставляет удобные инструменты для контроля и улучшения своего здоровья.
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Admin
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