BMI Calculator - это надежный компаньон в вашем стремлении к здоровью и форме. Приложение объединяет в себе трекер веса и калькулятор ИМТ, предоставляя простые и эффективные инструменты для контроля над вашим весом.

Достаточно просто ввести несколько базовых данных, использовать бегунок для выбора веса, и приложение само сохранит информацию. Графики позволяют визуально оценить результаты, а удобный калькулятор ИМТ предоставляет мгновенные данные для быстрого анализа.

Основные возможности BMI Calculator:

Быстрый Трекер Веса: Легко вводи и отслеживай свой вес с помощью бегунка.

ИМТ Калькулятор: Получай мгновенные результаты для оценки своего индекса массы тела.

Автоматическое Сохранение: Приложение автоматически сохраняет введенные данные для удобства.

Графики Прогресса: Визуализируй свои достижения с графиками за месяц, три месяца и год.

Легкость Изменения Данных: Обновляй свой профиль, меняй данные без лишних усилий.

В целом, BMI Calculator - это простой и эффективный способ следить за своим весом. Совмещая трекер веса и ИМТ калькулятор, приложение предоставляет удобные инструменты для контроля и улучшения своего здоровья.