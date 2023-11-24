BMI Calculator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27,04 Мб
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BMI Calculator - это надежный компаньон в вашем стремлении к здоровью и форме. Приложение объединяет в себе трекер веса и калькулятор ИМТ, предоставляя простые и эффективные инструменты для контроля над вашим весом.

Достаточно просто ввести несколько базовых данных, использовать бегунок для выбора веса, и приложение само сохранит информацию. Графики позволяют визуально оценить результаты, а удобный калькулятор ИМТ предоставляет мгновенные данные для быстрого анализа.

Основные возможности BMI Calculator:

  • Быстрый Трекер Веса: Легко вводи и отслеживай свой вес с помощью бегунка.
  • ИМТ Калькулятор: Получай мгновенные результаты для оценки своего индекса массы тела.
  • Автоматическое Сохранение: Приложение автоматически сохраняет введенные данные для удобства.
  • Графики Прогресса: Визуализируй свои достижения с графиками за месяц, три месяца и год.
  • Легкость Изменения Данных: Обновляй свой профиль, меняй данные без лишних усилий.

В целом, BMI Calculator - это простой и эффективный способ следить за своим весом. Совмещая трекер веса и ИМТ калькулятор, приложение предоставляет удобные инструменты для контроля и улучшения своего здоровья.

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