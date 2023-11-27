KingshiperZip для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $4.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KingShiper
|Категория:
|Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|75,84 Мб
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KingshiperZip предоставляет быстрый и простой в использовании инструмент сжатия и извлечения файлов, поддерживающий все распространенные форматы архивов, такие как ZIP, 7Z и RAR, WIM, BZ2, GZ, XZ, ISO, DMG, CAB, TAR и т.д. (всего более 40 форматов).
Работа с KingshiperZip не требует особых усилий, благодаря удобному и хорошо организованному интерфейсу, который объединяет все функции в одном окне. Прежде всего, KingshiperZip умеет извлекать файлы из архивов указанных выше форматов. Программа позволяет просматривать содержимое архива и распаковывать каждый архив в отдельную папку. После завершения извлечения исходные архивы могут быть удалены.
KingshiperZip может не только извлекать данные из существующих архивов, но и создавать новые архивы в различных форматах. Для каждого файла может быть создан отдельный архив, но можно также создать единый архив, объединяющий все данные. Приложение позволяет осуществлять стандартное, высокоскоростное или максимальное сжатие в ZIP, 7Z, TAR и WIM.
Следует отметить, что KingshiperZip автоматически интегрируется в Проводник Windows, благодаря чему доступ к нему для сжатия файлов и разархивирования архивов можно получить непосредственно из контекстного меню.
Также в KingshiperZip имеются специальные инструменты для сжатия изображений, GIF-файлов, видео, аудиофайлов, документов PDF, Word, PPT и таблиц Excel. Эти специализированные инструменты сжатия предоставляют специальные опции конфигурации, позволяющие настраивать методы и коэффициенты сжатия для каждого типа файлов. Например, при при сжатии видео можно выбрать приоритет скорости или качества.
KingshiperZip стремится сжимать файлы с высокой скоростью с минимальной потерей качества. Благодаря поддержке многочисленных и разнообразных форматов сжатия, а также специальные опции сжатия для специфических типов файлов, это приложение представляет собой надежный инструмент для работы с архивами.
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