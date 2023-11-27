KingshiperZip для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $4.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Архиваторы
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Размер:75,84 Мб
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KingshiperZip предоставляет быстрый и простой в использовании инструмент сжатия и извлечения файлов, поддерживающий все распространенные форматы архивов, такие как ZIP, 7Z и RAR, WIM, BZ2, GZ, XZ, ISO, DMG, CAB, TAR и т.д. (всего более 40 форматов).

Работа с KingshiperZip не требует особых усилий, благодаря удобному и хорошо организованному интерфейсу, который объединяет все функции в одном окне. Прежде всего, KingshiperZip умеет извлекать файлы из архивов указанных выше форматов. Программа позволяет просматривать содержимое архива и распаковывать каждый архив в отдельную папку. После завершения извлечения исходные архивы могут быть удалены.

KingshiperZip может не только извлекать данные из существующих архивов, но и создавать новые архивы в различных форматах. Для каждого файла может быть создан отдельный архив, но можно также создать единый архив, объединяющий все данные. Приложение позволяет осуществлять стандартное, высокоскоростное или максимальное сжатие в ZIP, 7Z, TAR и WIM.

Следует отметить, что KingshiperZip автоматически интегрируется в Проводник Windows, благодаря чему доступ к нему для сжатия файлов и разархивирования архивов можно получить непосредственно из контекстного меню.

Также в KingshiperZip имеются специальные инструменты для сжатия изображений, GIF-файлов, видео, аудиофайлов, документов PDF, Word, PPT и таблиц Excel. Эти специализированные инструменты сжатия предоставляют специальные опции конфигурации, позволяющие настраивать методы и коэффициенты сжатия для каждого типа файлов. Например, при при сжатии видео можно выбрать приоритет скорости или качества.

KingshiperZip стремится сжимать файлы с высокой скоростью с минимальной потерей качества. Благодаря поддержке многочисленных и разнообразных форматов сжатия, а также специальные опции сжатия для специфических типов файлов, это приложение представляет собой надежный инструмент для работы с архивами.

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