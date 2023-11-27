Wallpaper FXDBG для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Foxdebug
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,16 Мб
|СКАЧАТЬ
Wallpaper FXDBG - это ваш ежедневный источник новых заставок для вашего Android-девайса. Тщательно подобранные обои обновляются ежедневно, придавая вашему устройству свежий вид.
Основные возможности Wallpaper FXDBG:
- Компактный размер: Приложение занимает минимум места на вашем устройстве, обеспечивая эффективную работу.
- Сохранение обоев: Сохраняйте понравившиеся изображения в галерее, чтобы легко находить их в будущем.
- Ежедневные обновления: Новые удивительные обои ждут вас каждый день, даря свежие впечатления.
- Сплошные цвета: Возможность выбора обоев с чистыми и насыщенными цветами для стильного вида экрана.
- Выбор из галереи: Пользовательская галерея обеспечивает возможность добавлять собственные изображения в коллекцию.
- Открытый исходный код.
- Минималистичный дизайн: Простой и интуитивно понятный интерфейс обеспечивает удобное взаимодействие с приложением.
В целом, Wallpaper FXDBG - это легкое и функциональное приложение для обоев, которое каждый день удовлетворит ваш запрос на креативные и качественные заставки. Наслаждайтесь стильным оформлением вашего устройства без лишних хлопот.
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