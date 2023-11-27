Wallpaper FXDBG для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,16 Мб
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Wallpaper FXDBG - это ваш ежедневный источник новых заставок для вашего Android-девайса. Тщательно подобранные обои обновляются ежедневно, придавая вашему устройству свежий вид.

Основные возможности Wallpaper FXDBG:

  • Компактный размер: Приложение занимает минимум места на вашем устройстве, обеспечивая эффективную работу.
  • Сохранение обоев: Сохраняйте понравившиеся изображения в галерее, чтобы легко находить их в будущем.
  • Ежедневные обновления: Новые удивительные обои ждут вас каждый день, даря свежие впечатления.
  • Сплошные цвета: Возможность выбора обоев с чистыми и насыщенными цветами для стильного вида экрана.
  • Выбор из галереи: Пользовательская галерея обеспечивает возможность добавлять собственные изображения в коллекцию.
  • Открытый исходный код.
  • Минималистичный дизайн: Простой и интуитивно понятный интерфейс обеспечивает удобное взаимодействие с приложением.

В целом, Wallpaper FXDBG - это легкое и функциональное приложение для обоев, которое каждый день удовлетворит ваш запрос на креативные и качественные заставки. Наслаждайтесь стильным оформлением вашего устройства без лишних хлопот.

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