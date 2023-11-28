Xelitan Hex Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Xelitan
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,99 Мб
|СКАЧАТЬ
Xelitan Hex Editor представляет собой простой и бесплатный HEX-редактор для Windows с базовой функциональностью.
Для начала вам нужно загрузить один или несколько файлов для работы, и каждый из них откроется в отдельной вкладке для анализа. Практически любой файл на вашем компьютере может быть разобран с помощью HEX-редактора: фотографии, видео и другие медиафайлы, документы, исполняемые файлы и так далее. Файл анализируется, и исходные данные практически мгновенно отображаются в Xelitan Hex Editor.
Если вы когда-нибудь работали с HEX-редактором, то наверняка знакомы с тем, как отображается информация в таком приложении. Вы можете просматривать исходные данные в шестнадцатеричном виде и свободно редактировать каждую строку. Поддерживается Unicode.
Стоит отметить, что Xelitan Hex Editor поставляется с коллекцией предопределенных шаблонов FSF, которые вы можете использовать для разбора различных файловых структур, таких как архивы ZIP и ARJ или различные типы изображений.
К сожалению, приложение не позволяет выполнять пакетные действия. Однако вы можете копировать и вставлять текст в формате HEX. Выходные данные можно экспортировать в виде массивов на языках C, C# и Pascal.
В целом, приложение предоставляет базовый HEX-редактор, позволяющий свободно редактировать исходные данные и разбирать различные файловые структуры, который стоит попробовать, если вы ищете интуитивно понятный шестнадцатеричный редактор без сложных опций и настроек.
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