Xelitan Hex Editor для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,99 Мб
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Xelitan Hex Editor скриншот № 1

Xelitan Hex Editor представляет собой простой и бесплатный HEX-редактор для Windows с базовой функциональностью.

Для начала вам нужно загрузить один или несколько файлов для работы, и каждый из них откроется в отдельной вкладке для анализа. Практически любой файл на вашем компьютере может быть разобран с помощью HEX-редактора: фотографии, видео и другие медиафайлы, документы, исполняемые файлы и так далее. Файл анализируется, и исходные данные практически мгновенно отображаются в Xelitan Hex Editor.

Если вы когда-нибудь работали с HEX-редактором, то наверняка знакомы с тем, как отображается информация в таком приложении. Вы можете просматривать исходные данные в шестнадцатеричном виде и свободно редактировать каждую строку. Поддерживается Unicode.

Стоит отметить, что Xelitan Hex Editor поставляется с коллекцией предопределенных шаблонов FSF, которые вы можете использовать для разбора различных файловых структур, таких как архивы ZIP и ARJ или различные типы изображений.

К сожалению, приложение не позволяет выполнять пакетные действия. Однако вы можете копировать и вставлять текст в формате HEX. Выходные данные можно экспортировать в виде массивов на языках C, C# и Pascal.

В целом, приложение предоставляет базовый HEX-редактор, позволяющий свободно редактировать исходные данные и разбирать различные файловые структуры, который стоит попробовать, если вы ищете интуитивно понятный шестнадцатеричный редактор без сложных опций и настроек.

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