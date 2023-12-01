Auto Mouse Clicker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|13.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MurGee
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|911 Кб
|СКАЧАТЬ
Auto Mouse Clicker - это удобное программное обеспечение для автоматизации щелчков мыши в соответствии с предварительно заданным сценарием. Программа поддерживает автоматизацию левого и правого клика, а также двойные клики мыши, предоставляя пользователям инструмент для эффективного управления и автоматизации действий мыши.
Также программа автоматически проверяет разрешение экрана, обеспечивая беспроблемную работу с различными конфигурациями. Дополнительные возможности включают поддержку двух мониторов и возможность работы с разными разрешениями.
После создания нового сценария, определяющего параметры щелчка мыши, необходимо сохранить скрипт в удобном месте на вашем компьютере.
Основные возможности Auto Mouse Clicker:
- Простота использования: Интуитивно понятный интерфейс и легкие шаги настройки.
- Сценарии мышиного клика: Создавайте скрипты для автоматизации даже сложных последовательностей кликов.
- Поддержка горячих клавиш: Управляйте программой без лишних усилий с помощью горячих клавиш.
- Гибкие настройки: Выбирайте тип клика, устанавливайте координаты экрана, определяйте количество повторов.
- Бесплатная загрузка: Auto Mouse Clicker доступен для бесплатного скачивания и использования с ограничениями пробной версии.
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