Auto Mouse Clicker - это удобное программное обеспечение для автоматизации щелчков мыши в соответствии с предварительно заданным сценарием. Программа поддерживает автоматизацию левого и правого клика, а также двойные клики мыши, предоставляя пользователям инструмент для эффективного управления и автоматизации действий мыши.

Также программа автоматически проверяет разрешение экрана, обеспечивая беспроблемную работу с различными конфигурациями. Дополнительные возможности включают поддержку двух мониторов и возможность работы с разными разрешениями.

После создания нового сценария, определяющего параметры щелчка мыши, необходимо сохранить скрипт в удобном месте на вашем компьютере.

Основные возможности Auto Mouse Clicker: