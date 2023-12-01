Auto Mouse Clicker для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:13.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Автоматизация
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:911 Кб
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Auto Mouse Clicker - это удобное программное обеспечение для автоматизации щелчков мыши в соответствии с предварительно заданным сценарием. Программа поддерживает автоматизацию левого и правого клика, а также двойные клики мыши, предоставляя пользователям инструмент для эффективного управления и автоматизации действий мыши.

Также программа автоматически проверяет разрешение экрана, обеспечивая беспроблемную работу с различными конфигурациями. Дополнительные возможности включают поддержку двух мониторов и возможность работы с разными разрешениями.

После создания нового сценария, определяющего параметры щелчка мыши, необходимо сохранить скрипт в удобном месте на вашем компьютере.

Основные возможности Auto Mouse Clicker:

  • Простота использования: Интуитивно понятный интерфейс и легкие шаги настройки.
  • Сценарии мышиного клика: Создавайте скрипты для автоматизации даже сложных последовательностей кликов.
  • Поддержка горячих клавиш: Управляйте программой без лишних усилий с помощью горячих клавиш.
  • Гибкие настройки: Выбирайте тип клика, устанавливайте координаты экрана, определяйте количество повторов.
  • Бесплатная загрузка: Auto Mouse Clicker доступен для бесплатного скачивания и использования с ограничениями пробной версии.
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