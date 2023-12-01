Auto Clicker для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $6.54
Ограничение:20 запусков
Версия:19.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Автоматизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:669 Кб
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Auto Clicker скриншот № 1

Auto Clicker - это удобное приложение для автоматического нажатия левой, правой или средней кнопки мыши с использованием настраиваемого сочетания клавиш. Простота в использовании делает Auto Clicker идеальным инструментом для автоматизации рутины, уменьшая нагрузку на ваши пальцы и улучшая общий опыт работы с компьютером.

Основные возможности Auto Clicker:

  • Разнообразие Щелчков: Автоматическое нажатие левой, правой или средней кнопки мыши по вашему выбору.
  • Гибкость в Настройках: Настраивайте скорость нажатий, интервалы между щелчками, количество автоматических нажатий и многое другое.
  • Управление с Горячими Клавишами: Запускайте и останавливайте автоматический щелчок с помощью простого общесистемного или глобального сочетания клавиш.
  • Пользовательские Комбинации: Настройте клавишу быстрого доступа для удобного запуска и остановки автокликера.
  • Графический Интерфейс: Простое главное окно позволяет легко настраивать параметры управления щелчками мыши.
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