Auto Clicker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $6.54
|Ограничение:
|20 запусков
|Версия:
|19.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MurGee
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|669 Кб
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Auto Clicker - это удобное приложение для автоматического нажатия левой, правой или средней кнопки мыши с использованием настраиваемого сочетания клавиш. Простота в использовании делает Auto Clicker идеальным инструментом для автоматизации рутины, уменьшая нагрузку на ваши пальцы и улучшая общий опыт работы с компьютером.
Основные возможности Auto Clicker:
- Разнообразие Щелчков: Автоматическое нажатие левой, правой или средней кнопки мыши по вашему выбору.
- Гибкость в Настройках: Настраивайте скорость нажатий, интервалы между щелчками, количество автоматических нажатий и многое другое.
- Управление с Горячими Клавишами: Запускайте и останавливайте автоматический щелчок с помощью простого общесистемного или глобального сочетания клавиш.
- Пользовательские Комбинации: Настройте клавишу быстрого доступа для удобного запуска и остановки автокликера.
- Графический Интерфейс: Простое главное окно позволяет легко настраивать параметры управления щелчками мыши.
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