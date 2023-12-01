Auto Clicker - это удобное приложение для автоматического нажатия левой, правой или средней кнопки мыши с использованием настраиваемого сочетания клавиш. Простота в использовании делает Auto Clicker идеальным инструментом для автоматизации рутины, уменьшая нагрузку на ваши пальцы и улучшая общий опыт работы с компьютером.

Основные возможности Auto Clicker: