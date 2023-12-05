Free DRM Protection - это инновационное приложение, разработанное для шифрования видеофайлов и обеспечения надежной защиты контента от незаконного копирования и распространения.

Пользовательский интерфейс приложения интуитивно понятен, обеспечивая легкость использования. После установки, помимо основного инструмента шифрования, вы получаете дополнительный видеоплеер, который интегрирован с функциональностью приложения.

Основные возможности Free DRM Protection:

Мощное шифрование: Используется стандарт безопасности Advanced Encryption Standard (AES), гарантируя высокий уровень защиты ваших файлов.

Универсальная поддержка форматов: Приложение способно шифровать практически все популярные форматы видео, аудио и изображений, включая MP4, AVI, MKV, MP3, JPG и многие другие.

Черный список паролей: Управляйте доступом, отправляя клиентам временные пароли и легко отключая их через функцию "Черный список паролей".

Free DRM Protection предоставляет надежную защиту вашего контента и может быть использовано как создателями контента, так и обычными пользователями, желающими ограничить доступ к своим медиафайлам. Это приложение является неотъемлемым инструментом для обеспечения безопасности ваших данных в онлайне и локально.

