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Free DRM Protection для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $89.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:7.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45,38 Мб
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Free DRM Protection - это инновационное приложение, разработанное для шифрования видеофайлов и обеспечения надежной защиты контента от незаконного копирования и распространения.

Пользовательский интерфейс приложения интуитивно понятен, обеспечивая легкость использования. После установки, помимо основного инструмента шифрования, вы получаете дополнительный видеоплеер, который интегрирован с функциональностью приложения.

Основные возможности Free DRM Protection:

  • Мощное шифрование: Используется стандарт безопасности Advanced Encryption Standard (AES), гарантируя высокий уровень защиты ваших файлов.
  • Универсальная поддержка форматов: Приложение способно шифровать практически все популярные форматы видео, аудио и изображений, включая MP4, AVI, MKV, MP3, JPG и многие другие.
  • Черный список паролей: Управляйте доступом, отправляя клиентам временные пароли и легко отключая их через функцию "Черный список паролей".

Free DRM Protection предоставляет надежную защиту вашего контента и может быть использовано как создателями контента, так и обычными пользователями, желающими ограничить доступ к своим медиафайлам. Это приложение является неотъемлемым инструментом для обеспечения безопасности ваших данных в онлайне и локально.
 

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