Free DRM Protection для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $89.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|7.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,38 Мб
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Free DRM Protection - это инновационное приложение, разработанное для шифрования видеофайлов и обеспечения надежной защиты контента от незаконного копирования и распространения.
Пользовательский интерфейс приложения интуитивно понятен, обеспечивая легкость использования. После установки, помимо основного инструмента шифрования, вы получаете дополнительный видеоплеер, который интегрирован с функциональностью приложения.
Основные возможности Free DRM Protection:
- Мощное шифрование: Используется стандарт безопасности Advanced Encryption Standard (AES), гарантируя высокий уровень защиты ваших файлов.
- Универсальная поддержка форматов: Приложение способно шифровать практически все популярные форматы видео, аудио и изображений, включая MP4, AVI, MKV, MP3, JPG и многие другие.
- Черный список паролей: Управляйте доступом, отправляя клиентам временные пароли и легко отключая их через функцию "Черный список паролей".
Free DRM Protection предоставляет надежную защиту вашего контента и может быть использовано как создателями контента, так и обычными пользователями, желающими ограничить доступ к своим медиафайлам. Это приложение является неотъемлемым инструментом для обеспечения безопасности ваших данных в онлайне и локально.
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