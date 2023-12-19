FTPie для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BitQuail
|Категория:
|FTP, SSH, Telnet
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 10 | Статистика
|Размер:
|318,6 Мб
|СКАЧАТЬ
FTPie - это многофункциональный FTP-клиент, который позволяет пользователям получать доступ и управлять своими локальными и облачными хранилищами. Он поддерживает Dropbox, Google Drive, OneDrive, FTP и WebDAV-серверы.
Добавление облачного аккаунта очень простое и не должно вызвать затруднений. После этого приложение распознает ваши файлы и откроет доступ к облачному хранилищу. Программа также предоставляет дополнительные удобства, позволяя пользователям просматривать, редактировать и создавать различные типы офисных файлов, включая электронные таблицы и презентации. Более того, возможность загружать файлы в облако через URL-адрес стала еще одним приятным дополнением.
FTPie приятен и удобен в использовании. Современный минималистичный интерфейс обеспечивает быстрый доступ к файлам без каких-либо излишеств, что в целом делает работу с ним плавной и приятной.
Основные возможности FTPie:
- Совмещение локальных и облачных хранилищ для удобного управления всей информацией в одном приложении.
- Поддержка популярных облачных провайдеров, делая работу с данными более гибкой.
- Легкость добавления облачного аккаунта без лишних сложностей.
- Возможность работать с различными типами офисных файлов, включая электронные таблицы и презентации.
- Удобный доступ к просмотру фотографий и видео без необходимости переключения между приложениями.
- Удобное дополнение для быстрой загрузки файлов в облако через URL-адрес.
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