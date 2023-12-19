FTPie - это многофункциональный FTP-клиент, который позволяет пользователям получать доступ и управлять своими локальными и облачными хранилищами. Он поддерживает Dropbox, Google Drive, OneDrive, FTP и WebDAV-серверы.

Добавление облачного аккаунта очень простое и не должно вызвать затруднений. После этого приложение распознает ваши файлы и откроет доступ к облачному хранилищу. Программа также предоставляет дополнительные удобства, позволяя пользователям просматривать, редактировать и создавать различные типы офисных файлов, включая электронные таблицы и презентации. Более того, возможность загружать файлы в облако через URL-адрес стала еще одним приятным дополнением.

FTPie приятен и удобен в использовании. Современный минималистичный интерфейс обеспечивает быстрый доступ к файлам без каких-либо излишеств, что в целом делает работу с ним плавной и приятной.

Основные возможности FTPie: