FTPie для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:FTP, SSH, Telnet
Загрузок (сегодня/всего):3 / 10 | Статистика
Размер:318,6 Мб
СКАЧАТЬ
FTPie скриншот № 1
FTPie скриншот № 2
FTPie скриншот № 3
FTPie скриншот № 4

FTPie - это многофункциональный FTP-клиент, который позволяет пользователям получать доступ и управлять своими локальными и облачными хранилищами. Он поддерживает Dropbox, Google Drive, OneDrive, FTP и WebDAV-серверы.

Добавление облачного аккаунта очень простое и не должно вызвать затруднений. После этого приложение распознает ваши файлы и откроет доступ к облачному хранилищу. Программа также предоставляет дополнительные удобства, позволяя пользователям просматривать, редактировать и создавать различные типы офисных файлов, включая электронные таблицы и презентации. Более того, возможность загружать файлы в облако через URL-адрес стала еще одним приятным дополнением.

FTPie приятен и удобен в использовании. Современный минималистичный интерфейс обеспечивает быстрый доступ к файлам без каких-либо излишеств, что в целом делает работу с ним плавной и приятной.

Основные возможности FTPie:

  • Совмещение локальных и облачных хранилищ для удобного управления всей информацией в одном приложении.
  • Поддержка популярных облачных провайдеров, делая работу с данными более гибкой.
  • Легкость добавления облачного аккаунта без лишних сложностей.
  • Возможность работать с различными типами офисных файлов, включая электронные таблицы и презентации.
  • Удобный доступ к просмотру фотографий и видео без необходимости переключения между приложениями.
  • Удобное дополнение для быстрой загрузки файлов в облако через URL-адрес.
ТОП-сегодня раздела "FTP, SSH, Telnet"
 

скачать PuTTYPuTTY 0.80

Putty – бесплатный Telnet/SSH клиент. Это клиентская программа для протоколов SSH и Telnet, SCP и SFTP, утилита для генерации RSA и DSA ключей, и многое другое...

скачать WinSCPWinSCP 6.1.2

WinSCP - удобный в использовании инструмент для защищенного копирования файлов между...

скачать FileZillaFileZilla 3.66.1

FileZilla - Один из лучших, бесплатный FTP-менеджер, предназначенный для загрузки и скачивания...

скачать KiTTYKiTTY 0.76.1.13

KiTTY - модификация популярнейшего Telnet-SSH-клиента PuTTY, но с некоторыми улучшениями и оптимизациями для более удобной и продуктивной работы...

скачать SecureCRTSecureCRT 9.4.2.3191

SecureCRT - Win32 эмулятор терминала, позволяющий производить соединения с компьютером в...

скачать CuteFTP ProCuteFTP Pro 9.0.5

CuteFTP - мощный и удобный в использовании FTP клиент, обладающий богатым набором...

Отзывы о программе FTPie

Admin

Отзывов о программе FTPie 6.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв