SmartDiet для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 | Статистика
Размер:25,92 Мб
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SmartDiet - это простое и удобное приложение для контроля веса, которое поможет вам похудеть, набрать вес или просто следить за своей фигурой.

Основные возможности SmartDiet:

  • Ежедневный контроль веса: добавляйте свой вес одним касанием и отслеживайте его изменения в календаре.
  • Трекер процента жира в организме: узнайте, сколько жира в вашем теле, и отслеживайте его изменения со временем.
  • Индекс массы тела (ИМТ): рассчитайте свой ИМТ и узнайте, соответствует ли он норме.
  • Параметры тела: измеряйте окружность талии, бедер, груди и других частей тела, и отслеживайте их изменения.
  • Трекер прогресса: просматривайте графики изменения веса, процента жира в организме и других параметров тела.
  • Заметки: ведите пищевой дневник, дневник тренировок и другие заметки, которые помогут вам контролировать свой вес.
  • Настраиваемые поля: выберите, какую информацию вы хотите отслеживать.
  • Умные графики: просматривайте данные за разные периоды времени.
  • Уведомления: не забывайте добавлять данные в свой дневник веса.
  • Различные цветовые схемы: выберите цветовую схему, которая вам нравится.
  • Пароль безопасности: защитите свои данные паролем.
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