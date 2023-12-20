SmartDiet для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Komorebi Inc.
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 | Статистика
|Размер:
|25,92 Мб
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SmartDiet - это простое и удобное приложение для контроля веса, которое поможет вам похудеть, набрать вес или просто следить за своей фигурой.
Основные возможности SmartDiet:
- Ежедневный контроль веса: добавляйте свой вес одним касанием и отслеживайте его изменения в календаре.
- Трекер процента жира в организме: узнайте, сколько жира в вашем теле, и отслеживайте его изменения со временем.
- Индекс массы тела (ИМТ): рассчитайте свой ИМТ и узнайте, соответствует ли он норме.
- Параметры тела: измеряйте окружность талии, бедер, груди и других частей тела, и отслеживайте их изменения.
- Трекер прогресса: просматривайте графики изменения веса, процента жира в организме и других параметров тела.
- Заметки: ведите пищевой дневник, дневник тренировок и другие заметки, которые помогут вам контролировать свой вес.
- Настраиваемые поля: выберите, какую информацию вы хотите отслеживать.
- Умные графики: просматривайте данные за разные периоды времени.
- Уведомления: не забывайте добавлять данные в свой дневник веса.
- Различные цветовые схемы: выберите цветовую схему, которая вам нравится.
- Пароль безопасности: защитите свои данные паролем.
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Отзывы о программе SmartDiet
Admin
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