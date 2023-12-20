Money Note для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Komorebi Inc.
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 5 | Статистика
|Размер:
|21,99 Мб
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MoneyNote - это простое и удобное приложение для ведения семейного бюджета. С помощью MoneyNote вы легко сможете отслеживать свои расходы и доходы, составлять отчеты и планировать свои финансовые цели.
Основные возможности MoneyNote:
- Простота и удобство использования: MoneyNote имеет простой и понятный интерфейс, который позволяет быстро и легко вносить данные о своих расходах и доходах.
- MoneyNote не требует регистрации, что позволяет вам начать пользоваться приложением сразу после установки.
- Отчеты: MoneyNote позволяет создавать отчеты о своих расходах и доходах за любой период времени. Это поможет вам отслеживать свои расходы, выявлять закономерности и планировать свои финансовые цели.
- Резервное копирование: MoneyNote позволяет создавать резервную копию ваших данных, чтобы вы могли восстановить их в случае потери или повреждения устройства.
- Безопасность: MoneyNote поддерживает вход по коду-паролю (а также Face ID и Touch ID), что обеспечивает безопасность ваших данных.
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