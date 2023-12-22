Appcopier - это простое и портативное приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет создавать резервные копии настроек и приложений Windows в автономном режиме.

Appcopier автоматически создает новую папку каждый день, обеспечивая хранение резервных копий записей реестра. Это делает процесс переезда на новый ПК с Windows максимально простым и эффективным.

Резервное Копирование включает в себя:

Настройки персонализации: Темы, режим работы приложений, цвета и другие параметры для создания единого стиля.

Настройки панели задач: Выравнивание, размер, расположение и виджеты для оптимизации пространства.

Конфиденциальность и безопасность: Экспорт параметров конфиденциальности и настроек приложений для удобной настройки новой системы.

Телеметрия и обновления: Экспорт параметров телеметрии, обоев и настроек обновлений для более быстрого перехода на новый компьютер.

Основные возможности Appcopier: