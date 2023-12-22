Appcopier для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Builtbybel
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|39 Кб
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Appcopier - это простое и портативное приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет создавать резервные копии настроек и приложений Windows в автономном режиме.
Appcopier автоматически создает новую папку каждый день, обеспечивая хранение резервных копий записей реестра. Это делает процесс переезда на новый ПК с Windows максимально простым и эффективным.
Резервное Копирование включает в себя:
- Настройки персонализации: Темы, режим работы приложений, цвета и другие параметры для создания единого стиля.
- Настройки панели задач: Выравнивание, размер, расположение и виджеты для оптимизации пространства.
- Конфиденциальность и безопасность: Экспорт параметров конфиденциальности и настроек приложений для удобной настройки новой системы.
- Телеметрия и обновления: Экспорт параметров телеметрии, обоев и настроек обновлений для более быстрого перехода на новый компьютер.
Основные возможности Appcopier:
- Резервное копирование настроек персонализации, панели задач, конфиденциальности, телеметрии Windows 11, обоев и настроек обновлений.
- Возможность экспортировать настройки сторонних приложений, таких как 7-Zip и Notepad++.
- Создание резервных копий ежедневно, в отдельной папке.
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