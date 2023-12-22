Appcopier для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:39 Кб
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Appcopier скриншот № 1

Appcopier - это простое и портативное приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет создавать резервные копии настроек и приложений Windows в автономном режиме.

Appcopier автоматически создает новую папку каждый день, обеспечивая хранение резервных копий записей реестра. Это делает процесс переезда на новый ПК с Windows максимально простым и эффективным.

Резервное Копирование включает в себя:

  • Настройки персонализации: Темы, режим работы приложений, цвета и другие параметры для создания единого стиля.
  • Настройки панели задач: Выравнивание, размер, расположение и виджеты для оптимизации пространства.
  • Конфиденциальность и безопасность: Экспорт параметров конфиденциальности и настроек приложений для удобной настройки новой системы.
  • Телеметрия и обновления: Экспорт параметров телеметрии, обоев и настроек обновлений для более быстрого перехода на новый компьютер.

Основные возможности Appcopier:

  • Резервное копирование настроек персонализации, панели задач, конфиденциальности, телеметрии Windows 11, обоев и настроек обновлений.
  • Возможность экспортировать настройки сторонних приложений, таких как 7-Zip и Notepad++.
  • Создание резервных копий ежедневно, в отдельной папке.
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