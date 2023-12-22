7Sleep для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:39,42 Мб
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7Sleep - приложение для сна и медитации, которое поможет вам улучшить качество сна и избавиться от стресса.

При первом запуске приложения вам будет предложено ответить на несколько вопросов о ваших потребностях и пожеланиях. На основе ваших ответов приложение создаст для вас индивидуальный план, который поможет вам улучшить сон.

Вы можете использовать приложение в любое время суток, чтобы расслабиться и подготовиться ко сну. Приложение предлагает широкий выбор аудиоконтента, который поможет вам снять стресс, успокоиться и заснуть.

Основные особенности приложения 7Sleep:

  • Более 250 аудиоконтента для вашей поддержки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
  • Персональные рекомендации в соответствии с вашими потребностями.
  • Создайте свой личный плейлист.
  • Методы релаксации, такие как прогрессивная мышечная релаксация и аутогенная тренировка.
  • Истории сна и путешествия во сне.
  • Музыка для сна и звуки природы.
  • Дыхательные упражнения.
  • Осознанные движения.
  • Медитации и упражнения на осознанность.
  • Осознанные процедуры перед сном и после пробуждения.
  • Утренние истории.
  • Знания, разработанные известными исследователями, врачами и психологами.
  • Различные голоса, которые вы можете свободно выбирать.
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