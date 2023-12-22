7Sleep - приложение для сна и медитации, которое поможет вам улучшить качество сна и избавиться от стресса.

При первом запуске приложения вам будет предложено ответить на несколько вопросов о ваших потребностях и пожеланиях. На основе ваших ответов приложение создаст для вас индивидуальный план, который поможет вам улучшить сон.

Вы можете использовать приложение в любое время суток, чтобы расслабиться и подготовиться ко сну. Приложение предлагает широкий выбор аудиоконтента, который поможет вам снять стресс, успокоиться и заснуть.

Основные особенности приложения 7Sleep: