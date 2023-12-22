7Sleep для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|7Mind GmbH
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|39,42 Мб
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7Sleep - приложение для сна и медитации, которое поможет вам улучшить качество сна и избавиться от стресса.
При первом запуске приложения вам будет предложено ответить на несколько вопросов о ваших потребностях и пожеланиях. На основе ваших ответов приложение создаст для вас индивидуальный план, который поможет вам улучшить сон.
Вы можете использовать приложение в любое время суток, чтобы расслабиться и подготовиться ко сну. Приложение предлагает широкий выбор аудиоконтента, который поможет вам снять стресс, успокоиться и заснуть.
Основные особенности приложения 7Sleep:
- Более 250 аудиоконтента для вашей поддержки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
- Персональные рекомендации в соответствии с вашими потребностями.
- Создайте свой личный плейлист.
- Методы релаксации, такие как прогрессивная мышечная релаксация и аутогенная тренировка.
- Истории сна и путешествия во сне.
- Музыка для сна и звуки природы.
- Дыхательные упражнения.
- Осознанные движения.
- Медитации и упражнения на осознанность.
- Осознанные процедуры перед сном и после пробуждения.
- Утренние истории.
- Знания, разработанные известными исследователями, врачами и психологами.
- Различные голоса, которые вы можете свободно выбирать.
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Отзывы о программе 7Sleep
Admin
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