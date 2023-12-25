BrainTrack - приложение, сфокусированное на поддержке здоровья мозга и стимулировании здорового старения. Наш подход основан на понимании факторов образа жизни, влияющих на мозг, чтобы помочь вам принимать осознанные решения для поддержания когнитивных функций на протяжении всей жизни.

Приложение BrainTrack предоставляет вам следующие возможности: