BrainTrack для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dementia Australia Limited
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|200,17 Мб
|СКАЧАТЬ
BrainTrack - приложение, сфокусированное на поддержке здоровья мозга и стимулировании здорового старения. Наш подход основан на понимании факторов образа жизни, влияющих на мозг, чтобы помочь вам принимать осознанные решения для поддержания когнитивных функций на протяжении всей жизни.
Приложение BrainTrack предоставляет вам следующие возможности:
- Определение модифицируемых факторов риска: BrainTrack помогает вам идентифицировать аспекты образа жизни, которые могут влиять на ваш мозг, позволяя вам предпринимать целенаправленные шаги.
- Инициирование разговора с врачом: Начните обсуждение состояния вашего мозга и стратегий снижения риска с вашим лечащим врачом, создавая основу для заботы о своем здоровье.
- Установка здоровых целей: Поставьте перед собой цели для улучшения здоровья мозга, снижения риска и оптимизации когнитивных функций.
- Мониторинг когнитивных способностей: Следите за изменениями в своих когнитивных способностях с течением времени, осуществляя своевременные корректировки.
- Активная поддержка и информация: Обращайтесь за помощью и поддержкой, получая доступ к достоверной информации, советам и стратегиям.
- Загрузка отчетов: Имейте возможность загружать свои отчеты для начала продуктивного диалога с врачом общей практики о состоянии вашего мозга.
Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...
Приложение для сна, которое поможет вам улучшить качество сна и избавиться от стресса....
Простое приложение для мобильных Android-устройств, с помощью которого можно легко...
АнтиКонтрафакт Алко - полезное Android-приложение для любителей горячительных напитков,...
Приложение, позволяющее отслеживать и анализировать результаты, делиться данными о...
Женский календарь месячных 1.2.24
Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...
Отзывы о программе BrainTrack
Admin
Отзывов о программе BrainTrack 1.1.5 пока нет, можете добавить...