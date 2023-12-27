Turbo Play для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $5.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2 Build 5228 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Michael Chourdakis
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|115,11 Мб
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Turbo Play - это многофункциональное приложение, представляющее собой идеальный инструмент для создания увлекательного медиаконтента. Сочетая в себе аудио-, графический, анимационный и видеоредактор, оно обеспечивает все необходимые инструменты для профессионального творчества.
Основные возможности Turbo Play:
- Ленточный интерфейс: Turbo Play обладает удобным ленточным графическим интерфейсом, предлагая выбор аудио- или видеопроекта. Рабочая область и инструменты редактирования легко доступны, сокращая время работы.
- Редактор временной шкалы и видеоэффекты: Приложение позволяет работать с несколькими сценами, неограниченным количеством дорожек и слоев. Редактирование видео и анимаций становится удобным с поддержкой расширенных маркеров и разнообразных эффектов.
- Мощный аудиоредактор: Turbo Play предоставляет возможность работать с неограниченным числом аудиодорожек, поддерживая форматы VST 3.x, DMX, ASIO, и Remote Control. Встроенный микшер обеспечивает потоковое медиа и поддерживает MIDI, сопоставление клавиатуры и многополосную VST-конфигурацию.
- Сложный аудио- и видеоредактор: Несмотря на обширные возможности, Turbo Play представляет собой всеобъемлющий инструмент для аудио- и видеопродюсеров. С аппаратным ускорением GPU, поддержкой плагинов After Effects и многообразием аудиоэффектов, оно является незаменимым инструментом творчества.
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Admin
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