ScanMaster Lite для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WGSoft.de
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 7 | Статистика
|Размер:
|7,95 Мб
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ScanMaster Lite - это удобное приложение для диагностики автомобилей, соответствующих стандартам OBD-2/EOBD. Превращайте ваш Android смартфон или планшет с ELM327 адаптером в надежное диагностическое устройство для вашего транспортного средства. Несмотря на Lite версию, приложение предоставляет важные функции OBD-2, ограничивая только количество параметров и кодов ошибок по сравнению с Pro версией, которую можно приобрести внутри приложения.
Основные возможности ScanMaster Lite:
- Диагностика автомобилей по стандартам OBD-2/EOBD.
- Поддержка ELM327 и совместимых OBD2 адаптеров, таких как UniCarScan UCSI-2000/2100, APOS OBD BT 327, OBDLink MX/MX+, OBDLink LX, OBDLink Bluetooth и WiFi, ELM327 Bluetooth и WiFi.
- Поддержка легковых автомобилей США с 1996 г.в., европейских бензиновых с 2001 г.в. и дизельных с 2004 г.в.
- Многоязычный интерфейс: русский, немецкий, английский.
- Графическое представление данных с функцией паузы, позволяющей просматривать и изменять размеры графика записанных данных.
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