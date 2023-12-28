ScanMaster Lite для Android

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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):2 / 7 | Статистика
Размер:7,95 Мб
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ScanMaster Lite - это удобное приложение для диагностики автомобилей, соответствующих стандартам OBD-2/EOBD. Превращайте ваш Android смартфон или планшет с ELM327 адаптером в надежное диагностическое устройство для вашего транспортного средства. Несмотря на Lite версию, приложение предоставляет важные функции OBD-2, ограничивая только количество параметров и кодов ошибок по сравнению с Pro версией, которую можно приобрести внутри приложения.

Основные возможности ScanMaster Lite:

  • Диагностика автомобилей по стандартам OBD-2/EOBD.
  • Поддержка ELM327 и совместимых OBD2 адаптеров, таких как UniCarScan UCSI-2000/2100, APOS OBD BT 327, OBDLink MX/MX+, OBDLink LX, OBDLink Bluetooth и WiFi, ELM327 Bluetooth и WiFi.
  • Поддержка легковых автомобилей США с 1996 г.в., европейских бензиновых с 2001 г.в. и дизельных с 2004 г.в.
  • Многоязычный интерфейс: русский, немецкий, английский.
  • Графическое представление данных с функцией паузы, позволяющей просматривать и изменять размеры графика записанных данных.
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