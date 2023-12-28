ScanMaster Lite - это удобное приложение для диагностики автомобилей, соответствующих стандартам OBD-2/EOBD. Превращайте ваш Android смартфон или планшет с ELM327 адаптером в надежное диагностическое устройство для вашего транспортного средства. Несмотря на Lite версию, приложение предоставляет важные функции OBD-2, ограничивая только количество параметров и кодов ошибок по сравнению с Pro версией, которую можно приобрести внутри приложения.

Основные возможности ScanMaster Lite: