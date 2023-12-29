Adlice Diag для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $12.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.13.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):8 / 15 | Статистика
Размер:30,01 Мб
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Adlice Diag - эффективное решение для обеспечения безопасности ваших данных в сети. Разработанная командой RogueKiller, эта программа использует передовой механизм защиты от вредоносных программ, обеспечивая надежное сканирование вашего компьютера на предмет обнаружения и удаления потенциальных угроз.

Основные возможности Adlice Diag:

  • Глубокое сканирование всей системы: Центральная панель приложения предоставляет информацию о конфигурации компьютера и отображает прогресс сканирования в реальном времени. Просто нажмите кнопку, чтобы провести глубокий анализ локальной системы и выявить подозрительные файлы.
  • Результаты сканирования и их анализ: После сканирования, Adlice Diag отображает все проверенные файлы, включая модули, службы Windows, записи реестра и компоненты веб-браузера. Эти результаты доступны в формате JSON, готовые к экспорту или загрузке на серверы Adlice для более подробного анализа.
  • Эффективность в выявлении и удалении вредоносных программ: Adlice Diag предоставляет диагностическое программное решение для обнаружения и безопасного удаления вредоносных файлов. Однако, стоит помнить, что оно не заменяет антивирус с реальным временем сканирования, предотвращающим заражение заранее.

В общем, Adlice Diag - ваш надежный союзник в обеспечении безопасности в онлайне. Сканируйте, анализируйте и поддерживайте целостность вашей системы с этим эффективным инструментом.

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