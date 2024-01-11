Listonic – это бесплатное приложение, созданное для упрощения, ускорения и повышения эффективности вашего похода в магазин. Оно предоставляет все необходимые функции для комфортного планирования покупок и более.

С Listonic вы можете легко создавать и управлять списками покупок, сделав их доступными для ваших знакомых. Добавляйте цены и количество к продуктам, а все изменения моментально синхронизируются на наших серверах. Таким образом, у вас всегда есть доступ к актуальным спискам, независимо от устройства.

Основные возможности приложения Listonic: