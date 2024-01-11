Listonic для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Listonic
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|62,7 Мб
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Listonic – это бесплатное приложение, созданное для упрощения, ускорения и повышения эффективности вашего похода в магазин. Оно предоставляет все необходимые функции для комфортного планирования покупок и более.
С Listonic вы можете легко создавать и управлять списками покупок, сделав их доступными для ваших знакомых. Добавляйте цены и количество к продуктам, а все изменения моментально синхронизируются на наших серверах. Таким образом, у вас всегда есть доступ к актуальным спискам, независимо от устройства.
Основные возможности приложения Listonic:
- Быстрота и простота использования: Listonic предлагает часто покупаемые продукты и поддерживает голосовой набор, упрощая создание списков.
- Синхронизация списков: Ваши списки всегда под рукой, будь то на телефоне или компьютере.
- Совместное планирование покупок: Легкий обмен списками для эффективной организации семейных покупок.
- Голосовой набор: Быстрый способ создания списков - просто надиктуйте весь список за один раз.
- Сортировка продуктов: Продукты в списках сортируются по секциям, упрощая поиск в магазине.
- Контроль расходов: Введите цены, и Listonic автоматически рассчитает стоимость, предоставляя предварительную оценку на кассе.
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