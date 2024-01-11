Listonic для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:62,7 Мб
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Listonic – это бесплатное приложение, созданное для упрощения, ускорения и повышения эффективности вашего похода в магазин. Оно предоставляет все необходимые функции для комфортного планирования покупок и более.

С Listonic вы можете легко создавать и управлять списками покупок, сделав их доступными для ваших знакомых. Добавляйте цены и количество к продуктам, а все изменения моментально синхронизируются на наших серверах. Таким образом, у вас всегда есть доступ к актуальным спискам, независимо от устройства.

Основные возможности приложения Listonic:

  • Быстрота и простота использования: Listonic предлагает часто покупаемые продукты и поддерживает голосовой набор, упрощая создание списков.
  • Синхронизация списков: Ваши списки всегда под рукой, будь то на телефоне или компьютере.
  • Совместное планирование покупок: Легкий обмен списками для эффективной организации семейных покупок.
  • Голосовой набор: Быстрый способ создания списков - просто надиктуйте весь список за один раз.
  • Сортировка продуктов: Продукты в списках сортируются по секциям, упрощая поиск в магазине.
  • Контроль расходов: Введите цены, и Listonic автоматически рассчитает стоимость, предоставляя предварительную оценку на кассе.
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